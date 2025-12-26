El efecto dominó de la ruptura de Carlos Alcaraz con Ferrero: David Ferrer y Rafa Nadal, implicados

Aunque el murciano ha confirmado que, por ahora, no meterá a nadie más en su staff técnico, ya van sonando algunos nombres para tomar el relevo del valenciano en 2026

Si alguien pensaba que la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero iba a pasar desapercibida, iba a ser cariñosa y sin secuelas, se equivocaba por completo. Porque en tan sólo una semana el culebrón ha explotado ya por los aires. Y sólo acaba de empezar.

Tras los respectivos mensajes de 'postureo' de ambas partes a través de las redes sociales para intentar suavizar semejante bombazo, el primero en romper el hielo ha sido el técnico valenciano, quien no ha dudado en desvelar que todo ha sido provocado por el desacuerdo contractual que existía con el entorno del murciano. Es, decir, con el padre.

Mientras tanto, Carlos Alcaraz padre ha contestado, fruto de las distintas opiniones de unos y otros, algo así como que "cada uno es libre de opinar" con los argumentos que posee. O lo que es lo mismo, que en su casa manda él y que su pan lo reparte como él quiere.

El número uno del mundo, por su parte, da señales de que todo este ruido no le afecta. Posa para sus seguidores ejercitándose hasta un 24 de diciembre y haciendo ver que su mente está puesta exclusivamente en el Open de Australia, donde se las bastará con el que hasta ahora era su segundo entrenador, Samu López.

En este mismo sentido, el de El Palmar ha confirmado que de momento no va a hacer ninguna incorporación nueva a su staff técnico. Pero esto resulta difícil de creer a medio o largo plazo. Y es que, con una agenda tan saturada como la suya, son pocos los que soportan el hecho de tener que viajar tanto. Fruto de esa intensidad, Ferrero y él decidieron buscar la ayuda de Samu para repartir la carga.

Así y como al certamen australiano iba a ir solo el propio Samu, por el momento ha preferido tirar hacia delante con él y no echar más leña al fuego. Y de paso demostrarle a este que confía plenamente en sus capacidades técnicas como primer entrenador.

Aparecen los nombres de David Ferrer, Carlos Moyá y Rafa Nadal

Pero mientras los protagonistas salen a la palestra para ir quedando lo mejor posible de cara a los aficionados, la realidad paralela está siendo otra bien distinta. A buen seguro, las conversaciones con posibles sustitutos de Ferrero ya han comenzado. Y dicho 'divorcio' podría conllevar, incluso, severos cambios para el tenis español.

Según el extenista Steven Johnson, Alcaraz ya tendrá en su mente varios candidatos por mucho que diga que no va a elegir a nadie. Y para el estadounidense los elegidos, según su intuición, son dos: "Alcaraz va a firmar con alguien al 100%. Manteniendo la línea española, mi instinto me dice alguien como Carlos Moyá o David Ferrer". Y en el caso de decantarse por uno u otro, el equipo técnico de la Copa Davis quedaría desdibujado, sobre todo, si lo hace por el segundo.

De fichar a David Ferrer, dos escenarios podrían darse. El primero sería un simple intercambio de cromos: que Ferrero fuese el capitán de la 'Armada' y volvería a coincidir con Alcaraz. Y, el segundo, que Rafa Nadal asumiera dicho rol en el combinado nacional.

Y como a buen entendedor pocas palabras bastan, en su última entrevista con el diario As, el manacorí ha dejado abierta esta puerta: "Siempre he tenido máximo respeto por lo que pueda pasar en el futuro, porque lo que uno siente hoy no es lo que sentirá dentro de un tiempo. La vida va cambiando, y más cuando tienes niños pequeños: ves la vida de una manera, pasan unos años y cambia. ¿Viajar de manera continuada? No lo veo. Ser entrenador implicaría eso, y ahora mismo no encaja con mi vida. ¿Ser capitán de Copa Davis algún día? ¿Por qué no? Podría divertirme… o no. Acabo de retirarme; es muy prematuro darle vueltas. Respeto los procesos vitales y de adaptación. Ahora mismo no procede pensar en eso".

Johnson, por su parte, deja claro que el trabajo que Ferrero ha hecho con Alcaraz ya es difícil de mejorar: "En esta etapa no hay mucho que cambiar técnicamente. Se trata más de gestionar el estilo de vida y las expectativas de ser el número uno del mundo. Es increíble lo que Juan Carlos hizo con Alcaraz, es un entrenador fenomenal y se necesita una visión increíble para ver a cualquiera con 13, 14 o 15 años lo que puede llegar a ser en cuatro o cinco años", concluyó.