Las confesiones de Cobolli tras entrenar con Alcaraz: “Dos horas de entrenamiento con él parecen 20 minutos”

Flavio Cobolli y Carlos Alcaraz han compartido entrenamientos estos días en Murcia y el italiano ha sacado grandes aprendizajes de compartir pista con él número 1 del mundo

Carlos Alcaraz ha sido noticia esta semana por un gran cambio en su carrera, ya que ha dicho adiós a quien ha sido su entrenador los últimos 7 años, Juan Carlos Ferrero, por lo que ahora tendrá que continuar peleando con Samu López en el banquillo, quien ha sido el ‘segundo’ del ex número 1 el último año. Pero ya forma parte del pasado, pues ya esta semana ha comenzado en Murcia la pretemporada de cara a la campaña 2026, que comienza en Australia a mitad de enero. Allí no está solo, pues junto a él ha estado estos días Flavio Cobolli.

El italiano es un fijo de las pretemporadas de Carlitos. Son amigos desde hace años, viven muchos torneos juntos y suelen compartir entrenos en estas fechas, antes en Villena y ahora en Murcia. Los motivos para desplazarse del transalpino, más allá de los personales, son también por los muchos beneficios que extrae para su juego, como ha confirmado en una entrevista con la prensa italiana: “Dos horas de entrenamiento con él parecen 20 minutos. Cuando entrenas con cualquier otro jugador, parecen dos horas... Y, obviamente, me está dando muchos consejos importantes, y aunque no me los dijera, aprendo”.

Además de que por los vídeos que se han publicado se ve muy buena sintonía entre ellos, pasándolo bien y disfrutando en pista y fuera de ella. Eso sí, por ahora son rivales aunque los 21 puestos en el ranking que les separen hacen que no sean tan directos, falta por ver si, como se espera, Cobolli sigue mejorando y se convierte en un rival acérrimo de Carlitos, siguen siendo tan cercanos.

El mejor año de su vida…y quiere más

Cobolli ha crecido en este 2025 de forma inconmensurable, pasando de pelear por estar entre los 50 mejores a rozar el top 20, y más allá de los números, a establecerse como uno de los jugadores más fiables del mundo. El gran nivel mostrado este curso confirma que sin desarrollo va por el buen camino y si bien no están brutal como el de Alcaraz, si que sigue a su ritmo. Ya está rozando colarse entre los 20 mejores y por nivel solo va a ir más. Más allá de buenos resultados en grandes torneos como Wimbledon, el salto final lo dio en la Copa Davis, cuando lideró a Italia hasta la victoria, haciendo olvidar las bajas de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.