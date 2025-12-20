Santos, ex entrenador de Alcaraz, sobre la ruptura con Ferrero: ''Carlitos funciona solo, no depende de nadie''

Carlos Santos, primer entrenador del actual número 1 mundial, ha contado como fue su experiencia y los motivos de la ruptura con Ferrero tras más de siete años

Carlos Alcaraz es un tenista de relaciones largas, al menos a lo que respecta a sus entrenadores. Carlos Santos fue el primer entrenador de Alcaraz en su más tierna infancia, preparándolo en sus primeros pasos en el mundo del tenis desde los 5 años hasta los 12. Kiko Navarro fue el siguiente en aparecer en la vida profesional del murciano, siendo un amigo de la familia y haciendo su papel como mentor desde los 9 años.

La relación con Ferrero comenzaría en plena adolescencia, lo vio jugar por primera vez cuando tenía 14 años y desde entonces y hasta este miércoles, ha estado a su lado. Mucho más que un preparador, tal y como contaba en 2022 en su primera final ATP Masters 1000: ''Lo considero entrenador y amigo también. Así que puedo hablar con él de todo''.

Carlos Santos, sobre la ruptura Alcaraz-Ferrero

''Puede ser por diversos motivos. De los cuales el que yo pienso que es el que puede ser, con más probabilidad, no ha llegado a un acuerdo ni económico ni de cien por cien'', opinaba el que fuese entrenador de 'Carlitos' en una entrevista con Eurosport. Continúa explicando que, en su opinión, el motivo es de carácter económico: ''Los acuerdos económicos han sido fundamentales.Y ahí quien le gestiona todo a Carlitos no lo ha visto claro o le ha parecido demasiado dinero lo que Juan Carlos Ferrero ya pide, porcentajes de premios, etcétera. Yo creo que van por ahí los tiros''.

''Ellos quieren que esté exclusivamente con él, viajando a todos los torneos. Y Juan Carlos no quiere ir a todos o no puede ir a todos a día de hoy'', explica sobre la dinámica que se espera del entrenador, pudiendo ser la causa de la ruptura que no puede estar con el viajando a todos los compromisos de el de El Palmar.

El padre de 'Carlitos', apuntado con el dedo

''Yo estuve ocho años con Carlitos, Juan Carlos ha estado siete. Me pasó a mí también: yo quería una serie de condiciones, el padre no las vio así. Y Juan Carlos habrá pedido otras condiciones que el padre tampoco habrá querido y no ha cedido'', comenta Carlos Santos sobre el padre del murciano. La relación padre-hijo es muy estrecha y, de hecho, Carlos Alcaraz padre lleva la gestión de la carrera y el entorno de su hijo.

''Es un entorno muy familiar, donde todos los que han empezado con él están con él. Les quiere a todos, les ha respetado a todos. Le gusta mucho estar con todo ese equipo. Quieren que al equipo lo traten bien a nivel de todo, a nivel económico. Siempre ha contado con todos'', comentaba Santos, dejando claro que la familia lo es todo para el número 1. Eso sí, para el Open de Australia, el ex entrenador confía en la garra de Alcaraz: ''Carlitos funciona solo. No tiene ningún problema de entrenar con uno, con otro. Tiene un tenis muy brillante y no depende de nadie''.