Carlos Alcaraz rompe con Juan Carlos Ferrero tras siete años de éxitos

Se separan los caminos del extenista y el murciano, que le guió a convertirse en el número 1 más joven de la historia

La dilatada relación profesional entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha llegado a su fin este miércoles. El entrenador había sido elegido por sus colegas de profesión como el técnico del año junto a Samuel López. El preparador alicantino es el único que tiene ese reconocimiento dos veces, ya que también lo ganó en el 2022.

Ferrero, el entrenador que vio crecer a Alcaraz

Juanqui siempre ha estado ahí, desde el inicio de la carrera profesional de Alcaraz, campeón de 24 títulos de los cuales 6 de ellos son de Grand Slam. Será Samuel López, el que hasta ahora liberaba la agenda de Ferrero gracias a una reestructuración que se realizó hace un año, será el que se encargará en las próximas semanas de acompañarlo al ansiado Open de Australia.

Carlitos ha compartido en su cuenta de Instagram una publicación en la que compartía fotos junto a su ya ex entrenador con una emotiva despedida: ''Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo''.

''Hemos conseguido llegar a la cima, y siento que, si nuestros caminos deportivos tenían que separarse, debía ser desde ahí arriba. Desde el lugar por el que siempre trabajamos y al que siempre aspiramos llegar. Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos'', continúa un agradecido Alcaraz, que se despide de Ferrero siendo el número 1 mundial.

''Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando.Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro. Gracias por todo, Juanki!'', terminaba Alcaraz.

Una separación de mutuo acuerdo

Una aventura que ha tocado su fin de mutuo acuerdo, agradecido Ferrero también con Carlitos, tal y como ha escrito en su cuenta de Instagram: ''Hoy es un día difícil. Uno en el que cuesta encontrar las palabras. Despedirse nunca es fácil, y menos cuando detrás hay tantas experiencias compartidas. Hemos trabajado duro, crecido juntos, y compartiendo vivencias inolvidables. Quiero dar las gracias por el tiempo, la confianza, el aprendizaje y, sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje''.