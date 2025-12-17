Carlos Alcaraz, señalado por no saber elegir bien su calendario

El extenista Greg Rusedski no ha dudado en diferenciar al murciano de su gran rival, Jannik Sinner. Y entre otros factores, considera que el español no sabe diseñar bien su hoja de ruta

Una de las asignaturas pendientes que tiene Carlos Alcaraz todavía es llegar con fuerzas a final de cada año. El murciano se machaca demasiado durante el curso, según los más expertos, y eso le impide brillar en los últimos certámenes de la temporada.

Y es que elegir bien la hoja de ruta es muy importante en un calendario tan ajustado como el que hay en la actualidad tanto en la ATP como en la WTA. Sin ir más lejos, si Jannik Sinner se ha mantenido tanto tiempo en el número uno este curso, pese a su sanción de tres meses por dopaje, ha sido precisamente por eso. El italiano aprovechó el momento donde no había ningún Grand Slam para, con la calculadora en mano, poder mantener su ventaja con Carlos Alcaraz. Sin embargo, lo que ocurrió después fue inevitable y el murciano acabó adelantándole y cerrando el ejercicio en la cúspide del ránking.

Y en este sentido, un especialista, como lo que es el extenista Greg Rusedski, ha resaltado que al murciano le falta todavía eso, saber elegir en qué torneos participar y de cuál prescindir en cada curso. Este curso, los problemas físicos le privaron de competir en el Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de Shanghái y la Copa Davis. Y por eso le ha lanzado semejante consejo: "Se perdió dos Masters 1000 por jugar en Barcelona y Tokio, luego se lesionó en las ATP Finals teniendo que renunciar a la Copa Davis, pero poco tiempo después está jugando exhibiciones en pretemporada. Es joven y puede recuperarse, pero considero que debe ser más inteligente y astuto con su calendario. Debería aprender de Sinner, que jugó la exhibición de las Six Kings Slam y la ganó, pero aparte de eso, no ha hecho nada en pretemporada más que descansar y entrenar, y se saltó la Copa Davis".

Carlos Alcaraz repetirá en Barcelona y en Rotterdam

Por el momento y al margen del Open de Australia, ya se conoce que Carlos Alcaraz tiene decidido participar en el Conde de Godó, para intentar conseguir la corona que se le escapó este año frente a Holger Rune en la final, y en Rotterdam, que ya se ha convertido también en una cita fija en su calendario. En tierras neerlandesas, donde reinó este año, jugará después del 'Major' australiano y allí coincidirá con nombres como los de Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime o Alex de Miñaur.

Y es que saber combinar los puntos del ránking, los bonus económico que se consigue por participar en dichos torneos y exhibiciones y el estado físico no es tarea fácil para ninguno de ellos. Cuando son jóvenes todos se centran en hacer la máxima caja posible, pero los más expertos aconsejan que lo primero que hay que hacer es mirar por la salud para poder mantenerse muchos años en la cima.