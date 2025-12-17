Sabalenka se pone en manos de la Inteligencia Artificial

La bielorrusa lleva trabajando desde 2020 con una prestigiosa empresa de recogidas de datos que, ahora, ha sido adquirida por una de las más punteras en dicha teconología

Renovarse o morir. Ese es el lema que, a día de hoy, se aplica en todos los sectores laborales. Y el tenis no iba a ser menos. Por eso, Aryna Sabalenka debió pensar en 2020 que lo mejor era contratar los servicios de una empresa que se dedicara a la recogida de datos.

Y es que, en tiempos donde todos están muy preparados físicamente y técnicamente, el análisis estadístico es lo que te permite sacarle un extra a algunos rivales si lo sabes manejar bien. Desde hace cinco años, la bielorrusa recibe todo tipo de registros tanto suyos como de su rival para preparar los partidos con su equipo de trabajo.

La actual número 1 del mundo llegó a un acuerdo con Data Driven Sports Analytics (DDSA) y, ahora, ha sido adquirida por Orreco, un auténtico gigante empresarial en lo que a tecnología deportiva se refiere y una de las más punteras de la Inteligencia Artificial aplicada al deporte. Con el multimillonario Mark Cuban detrás de la misma, la empresa se hizo famosa por sus predicciones sobre el riesgo de lesión en deportistas.

La propia Sabalenka se mostraba muy satisfecha con los servicios contratados hace unos días: "Esto es un gran avance para el tenis de alto rendimiento. DDSA ha sido clave en mi carrera para analizar a mis rivales, desarrollar mi tenis y tomar mejores decisiones en la pista". Y es que, con un calendario tan repleto, ya no da tiempo para visualizar tantos partidos ni analizar con tanto tiempo a los rivales, por lo que dichas herramientas son muy útiles para resumir de forma rápida y lo más sintetizado posible las ventajas y desventajas de sus oponentes.

Sabalenka, elegida otra vez como la jugadora del año

Y mientras prepara ya una nueva temporada, Aryna Sabalenka ha sido de nuevo galardonada antes de que 2025 eche su telón. Se ha vuelto a hacer con el premio WTA a mejor jugadora del año. Después de conquistar un Grand Slam más (US Open) y añadir otros tres títulos a sus vitrinas (Brisbane, Miami, Madrid), nadie ha tenido dudas a la hora de posicionarse en favor de la bielorrusa para levantar dicho título por segundo año consecutivo.

Y lo mejor, sin duda, ha sido la forma en la que lo ha celebrado y agradecido junto al resto de su equipo. Con un sofá y dos toallas ha grabado un peculiar video junto al resto de su equipo, mostrando un estado de relajación máxima.