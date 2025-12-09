Sabalenka opina abiertamente sobre las tenistas transexuales

La bielorrusa ha comenzado ya a calentar la 'Batalla de los Sexos' que le enfrentará al siempre polémico Nick Kyrgios. Y, en esta previa que promete, se ha pronunciado sobre uno de los temas más delicados que existen en el deporte actualmente

Algo más que un partido de tenis. Eso es lo que se vivirá el próximo 28 de diciembre en Dubái. Porque detrás de la 'Batalla de los Sexos' que enfrentará a Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios hay muchos temas polémicos alrededor que salpican diariamente al mundo del tenis y del deporte en general.

¿Quién tiene más que perder? Está claro que el tenista australiano por ser, a priori, del sexo que siempre se ha considerado como el más fuerte. ¿Si gana Sabalenka deberían empezar a cobrar las mujeres lo mismo que los hombres? Son algunas de las cuestiones que más de uno está deseando poder resolver en función de lo que pase en dicha exhibición. Y conociendo a uno y a otro, seguro que de amistoso tendrá poco el duelo.

Por si fuera poco, a ambos les gusta el salseo y han empezado a calentar el encuentro a falta de tres semanas. La propia Aryna Sabalenka ya le ha lanzado el primer ataque cuando le preguntaron si se iba a quedar a verle en un partido que tenía Kyrgios tras una exhibición suya: "Sé que voy a ganar, así que no me hace falta quedarme para verle jugar".

Pero, además, la número uno del mundo se ha pronunciado alto y claro sobre un tema muy peliagudo que abordaron cuando juntos comparecieron en una entrevista promocional de dicho evento: la transexualidad: "Es un tema complicado. No tengo nada en contra de ellas, pero aun así tienen una ventaja enorme sobre el resto de mujeres. Pienso que no es justo para una mujer enfrentarse a un hombre biológico. Es injusto. Las mujeres hemos trabajado toda nuestra vida para llegar a nuestros límites para enfrentarse a un hombre. Es biológicamente más fuerte. No estoy de acuerdo con este tipo de cosas". Kyrgios, por su parte, recalcó que él opinaba lo mismo que la bielorrusa.

Cabe recordar que, en su día, Marta Kostyuk dijo que Sabalenka tenía ventaja por ser más alta y que eso se debía a mayores niveles de testosterona. Y cuando le preguntaron por ello, respondió lo siguiente: "Yo sólo oigo excusas. Es gracioso. Ella es más fuerte y probablemente tenga más músculos que yo".

Kyrgios y Sabalenka se intercambian mensajes

En dicha entrevista, ambos se analizaron mutuamente: "Conozco a Aryna y sé que es una tenista muy peligrosa que confía en sus habilidades. Yo saldré a darlo todo. He tenido derrotas duras a lo largo de mi carrera, pero esta sería la definitiva. Su saque es mejor que el de muchos hombres. Nuestro objetivo es hacer que el deporte crezca", subrayó Kyrgios.

Mientras tanto, Sabalenka se mostró realista esta vez: "Si jugáramos en condiciones normales, me sería muy difícil competir contra hombres. Físicamente, son más fuertes. Quizá podría ganar a algunos dentro del Top 1000, por ejemplo, contra alguien que no tenga un saque tan fuerte".