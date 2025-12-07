Kyrgios regresa a lo grande y Sabalenka ya le espera con ganas

El tenista australiano ha vuelto a coger su raqueta después de varios meses apartado de las pistas por distintas lesiones que ha sufrido. Regresó con Shelton y volvió a dejar pinceladas de las suyas

Uno de los alicientes que tendrá 2026 en el circuito ATP será comprobar si Nick Kyrgios consigue regresar definitivamente o si, por el contrario, vuelve a salir del mismo fruto de las continuas lesiones que sufre.

Por el momento, el australiano parece dispuesto a ponerse en forma en este último mes del año. Tras varios meses alejado de las pistas por las constantes dolencias que ha padecido, volvió a coger su raqueta para el deleite de todos aquellos que asistieron a ver su exhibición frente a Ben Shelton.

Con la mente puesta ya en el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, Kyrgios dejó detalles de su calidad tenística con su peculiar saque por debajo de la cintura, entre otros golpes.

Y esto ha sido sólo el principio, ya que Kyrgios tiene previsto una serie de exhibiciones con la intención de ir cogiendo el ritmo que necesitará para el certamen australiano. Y entre otros eventos, se ha apuntado al novedoso invento que enfrentará a jugadores profesionales con aficionados en partidos a un punto y que repartirá un millón de dólares australianos para el ganador del evento, si alguien es capaz de batir a los grandes jugadores que estarán en la pista.

Junto con Carlos Alcaraz, Nick será uno de los primeros espadas que estarán el miércoles 14 de enero en la Rod Laver Arena: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur y Lorenzo Musetti.

La batalla de los sexos, con Aryna Sabalenka

Antes de que finalice el año, Kyrgios tiene una importante cita. Algo más que un partido de tenis, porque tendrá que defender a todo el circuito masculino frente al femenino. En medio de un año más lleno de polémicas por las diferencias en cuanto a los salarios, el australiano se medirá en Dubái el próximo 28 de diciembre en la bautizada como ‘Batalla de los Sexos’ a Aryna Sabalenka, actual número 1 del mundo en el WTA.

Y la propia tenista bielorrusa ha comenzado ya a calentar este partido de exhibición que se disputará dentro de tres semanas. Concretamente, ha sido cuando ha finalizado su exhibición contra Naomi Osaka, donde no dudó en mandarle un claro mensaje a Kyrgios: "Sé que voy a ganar, así que no me hace falta quedarme para verle jugar".

Sin duda alguna, es el australiano quien tiene mucho que perder y poco que ganar, ya que la mayoría le dan como favorito. Y aunque en los torneos mixtos las fuerzas se igualan más, será una buena oportunidad para ver realmente la diferencia entre un circuito y otro.