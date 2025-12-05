Joao Fonseca no se olvida del favor que le hizo Carlos Alcaraz

El tenista brasileño tiene al murciano como uno de sus grandes referentes a imitar. Y si tuviera que resaltar un momento de este 2025 que está a punto de acabar, lo tiene claro: el entrenamiento con el actual número uno del mundo

Pese a que Joao Fonseca ha completado un 2025 muy exitoso, con títulos como el que conquistó en Basilea el pasado mes de octubre, el brasileño ha reconocido que uno de sus momentos más importantes de este año que está a punto de acabar fue el entrenamiento que realizó con Carlos Alcaraz.

Ha sido en una entrevista en SportTv donde la joven promesa del tenis mundial ha confesado lo crucial que fue ese encuentro con el murciano, al que tiene como gran modelo a seguir: "Carlos es muy importante para nuestro deporte y el mero hecho de compartir esos momentos con él, fue importante para mí. Ver su rutina, cómo prepara los partidos y recibir halagos por sus parte, fue algo valioso para mi aprendizaje y que me ayudó a confiar en el proceso en el que estoy y creer en mí mismo".

Y con la firme intención de seguir siendo un referente para los más jóvenes, Carlos Alcaraz ya está dándole las últimas pinceladas a su hoja de ruta para el inicio del curso 2026. El de El Palmar quiere llegar en un gran estado de forma al Open de Australia para intentar sacarle ventaja a Sinner en un ránking ATP que ha terminado muy igualado este año entre ellos.

Primero disputará una exhibición con el propio Sinner a ocho días del inicio del mismo en Corea del Sur y, en la semana previa al primer 'Major' de la temporada, el tenista español participará en un torneo, el 14 de enero, consistente en enfrentamientos ante tenistas amateurs en los que se decide el vencedor en un punto. Allí estará acompañado por Nick Kyrgios, entre otros. Para finalizar la semana, Carlos jugará un partido ante Álex de Miñaur el jueves 15 de enero.

La Fundación de Carlos Alcaraz y la Universidad de Murcia, con un nuevo proyecto entre manos

En otro orden de cosas, la Fundación Carlos Alcaraz y la Universidad de Murcia (UMU) han presentado este viernes la nueva línea editorial Actium: Movimiento y Desarrollo, y el sello editorial Editum, con el objetivo de difundir investigaciones, ensayos y experiencias sobre el papel del deporte, la actividad física y el movimiento en el desarrollo infantil.

El acto, que tuvo lugar en la sede del Rectorado de la UMU, sirvió también para dar a conocer el primer título de la colección Educar en Movimiento, una obra escrita por Marc Guillem, Anna Forés, David Bueno y José Luis Trejo que versa sobre movimiento y aprendizaje, e introduce una mirada renovada desde la neurociencia, la pedagogía y la práctica educativa. La obra supone una mirada interdisciplinar que combina neurociencia, pedagogía y experiencias prácticas para situar el movimiento como pilar esencial del desarrollo humano y como lenguaje universal que conecta cuerpo, cerebro, mente y entorno.