Se apaga un guerrero de la Armada: Bernabé Zapata anuncia su retirada

El tenista se retira tras alcanzar su mejor momento profesional debido a problemas de salud mental y de salud mental

El mundo del tenis se ha visto hoy sacudido por una noticia inesperada. Bernabé Zapata decide dejar el tenis, tal y como ha anunciado en sus redes sociales, tras uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. El valenciano llegó al top 50 y vivió Roland Garros 2022 como uno de los mayores logros de su vida profesional.

Bernabé Zapata se retira a los 28 años

El tenista ha escrito en su cuenta oficial de Instagram comenzaba en su cuenta de Instagram: ''Queridos amigos, después de un tiempo de reflexión, quiero transmitiros que he decidido retirarme oficialmente como jugador profesional''. Continuaba pidiendo disculpas a los que le han acompañado en este viaje: ''Quiero comenzar pidiendo perdón, perdón a toda la gente a la que he faltado el respeto durante estos años, el tenis es muy exigente y muchas veces te lleva al límite, pienso que muchas veces no actué de forma correcta con la gente que me rodeaba''.

''Siento y sé que sigo siendo joven pero después de toda una vida jugando, ya no estoy dispuesto a seguir haciendo el sacrificio que se requiere para ser un jugador de élite. No tengo el mismo hambre ni tampoco la motivación que necesita un jugador para superarse día a día'', terminaba Bernabé Zapata, que cumplirá los 29 años en enero.

Una de las promesas de la Armada

Bernabé Zapata tumbó a Isner en el Roland Garros de 2022, convirtiéndose en una de las grandes promesas del tenis español. Aunque había algo que le atormentaba y que ha acelerado su retirada: los problemas de salud mental que ha tenido que cargar en sus espaldas durante los dos últimos años. En 2023 logró alcanzar el mejor ranking de su carrera, colocándose en el puesto 37. Pero fue entonces donde todo cambió.

En una entrevista con Punto de Break este mismo año habló de los cambios en su vida profesional derivados de estos problemas, comentando como su trayectoria comenzó a trucarse: ''Empiezo a funcionar de manera automática: ir al torneo, jugarlo, viajar e ir a mi casa. No tener esa ambición de querer ser mejor jugador''. Una situación que se volvió prácticamente insoportable: ''Recuerdo estar en mi casa y decirle a mi mujer llorando: ‘No quiero irme a Toronto, no puedo más'',

''Mi vida empieza a ser un show, empiezo a montar pollos en todos los torneos, los partidos para mí eran un auténtico horror, un drama'', relataba Zapata en aquella entrevista, ''drama'' al que ahora se refiere en su despedida y pide disculpas. Su último partido tendrá lugar en el Challenger de Valencia, en el mes de mayo.