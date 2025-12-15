Sinner ha hecho del tie-break un territorio propio

El talento del italiano en los puntos decisivo lo hace estar cerca de los mejores de la historia

Jannik Sinner ha sellado un año espectacular, repartiéndose con su mayor rival los cuatro Grand Slam y abriendo junto a él una nueva etapa en el tenis mundial. Ambos son dos auténticas revoluciones, teniendo el duopolio con cifras espectaculares y sin un tercer rival a la altura que les baje del escalón en el que se han montado. El italiano se ha quedado en segundo lugar en el ranking ATP a 550 puntos del murciano, siendo bastante esclarecedor el dato de que más de 5.000 puntos lo separan del tercero, Zverev. Aunque ha habido algo en lo que ha dominado este año: su rendimiento en los tie-breaks.

Jannik Sinner, fulminante en los tiebreaks

Si hay algo revelador en el mundo del tenis, son los datos. Y Sinner es el mejor en los tie-break. Este juego de desempate, conocido como muerte súbita, es el arma para no alargar indefinidamente el partido si los jugadores o equipos están empatados en 6 juegos dentro de un set. Para algunos, tener acierto en este juego decisivo es una cuestión de suerte y si es cierto esto, definitivamente el italiano es una persona con mucha suerte.

Los porcentajes de tie-breaks son objetivos, no se dejan llevar por el azar, si no por la eficiencia. Roger Federer es el que lidera actualmente, con un 65,4% aunque Novak Djokovic amenaza con quitarle el 'título', con un 65,2%, siendo el único del Big Three que sigue en activo. El serbio es el cuarto tenista de la historia que más tie-breaks ha ganado en todos los tiempos.

Sorprendentes los números de Sinner y Alcaraz, el italiano va 104 ganados y 59 perdidos con un 63,8% y el español de 94 victorias y 57 perdidos, lo que porcentualmente es un 62,3%. Unas cifras impresionantes teniendo en cuenta los pocos años que llevan siendo los más grandes del circuito.

Un 2025 de 'muerte súbita'

Aunque realmente ha sido este año que está tocando a su fin el más decisivo en este sentido. El italiano consiguió salir airoso de 16 de los 19 tie-breaks disputados este 2025. Y sí, fue Carlos Alcaraz el que le arrebató hacer el pleno, dos de ellos en Roland Garros y el otro en Roma. Por otro lado, Carlitos no ha tenido unos resultados tan espectaculares, con 16 ganados y 10 perdidos, habiendo un margen de mejora que el de El Palmar puede plantearse como objetivo para el próximo año.