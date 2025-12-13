Ferrero habla del punto de inflexión de Alcaraz: ''Le dio la confianza que necesitaba''

El que ha sido nombrado como mejor entrenador de la ATP junto a Samu López habla sobre el momento en el que el murciano cambió su actitud para siempre

Que Carlos Alcaraz está empezando a escribir más de una página en el libro de la historia del tenis no es más que un secreto a voces. Aunque el murciano no ha sido el único que ha sido galardonado este año, ya que su entrenadores, Juan Carlos Ferrero y Samu López, se han llevado el premio a mejor entrenador del año que entrega la ATP. Un curso excepcional para su 'pupilo', que se ha hecho en su poder con ocho títulos, dos de ellos de Grand Slam. Aunque hasta en las mejores casas hay problemas, y el año también ha tenido sus complicaciones para el equipo de Alcaraz.

Ferrero habla de los altibajos de Carlos Alcaraz

Tras ser reconocido como mejor entrenador del año, la ATP Tour hizo una entrevista a Ferrero en la que hizo un repaso de una temporada que no comezón de la mejor manera, ya que marzo Carlitos fue derrotado por David Goffin en su estreno en el Masters 1.000 de Miami: ''Carlos acababa de ganar en Róterdam, donde lo hizo genial. Pero en Indian Wells y Miami perdió un poco la confianza. Le afectó el torneo y charlamos al regresar. Hablamos mucho con él, pero cuando vemos que está de mal humor o débil en algún momento de la temporada, siempre hablamos un poco más desde un punto de vista psicológico y como amigos, más que como entrenadores''.

''Ganar en Montecarlo, sin jugar muy bien, pero con una actitud de 10 sobre 10, le ayudó a tener confianza el resto de la temporada. A partir de ahí, llegó a muchas finales, obtuvo resultados increíbles en los Grand Slams... Pero Montecarlo fue una revelación. Le dio la confianza que necesitaba y, a partir de ahí, pudo conseguir resultados increíbles'', cuenta Ferrero, revelando que fue lo que volvió a enchufar al actual número 1 del mundo. Es más, Carlitos demostró ahí su resiliencia, siendo este partido el inicio de una racha en la que ganaría 51 de los 53 siguientes partidos.

Como lo vivió Samu López

Samu López, el otro preparador de Carlos Alcaraz ha apoyado las palabras de Ferrero, coincidiendo en que Montecarlo lo cambió todo: ''Carlos ha madurado y se ha dado cuenta de la importancia de expresar sus sentimientos. Después de Montecarlo, hablaba mucho más sobre cómo se sentía y eso le ayudó mucho a expresarse mejor, en cuanto a las dificultades, los miedos y todo lo que conlleva estar allí y manejar la presión del circuito''.

''De ahora en adelante, esa motivación debe seguir creciendo, queriendo más cosas grandes que están al alcance de tan pocos y, a partir de ahí, manteniéndonos motivados y sin conformarnos con nada, siempre luchando por más con esa alegría que lo caracteriza y que contagia a todos'', finiquitaba Samu, con una misión clara: llevar a Carlitos lo más alto posible.