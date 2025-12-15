Djokovic ya tiene el fichaje que necesitaba para volverlo a hacer

El tenista serbio no piensa retirarse hasta ganar un nuevo Grand Slam y para ello ha decidido incorporar a su equipo de trabajo a una figura más

Dos años sin ganar un Grand Slam. Eso es el tiempo que lleva Novak Djokovic sin abrir las vitrinas doradas de su salón. Y el serbio parece que se niega a colgar su raqueta antes de meter en ella su 25º 'Major'.

Por eso, para intentar desempatar con la australiana Margaret Court, ha decidido incorporar una nueva figura a su equipo de trabajo. Un fichaje que espera que le dé ese plus que le está faltando en las grandes citas para aguantar batallas de cinco sets.

Se llama Mark Kovacs y es especialista en el acondicionamiento físico, la prevención de lesiones, la biomecánica, la recuperación y la optimización del rendimiento en la cancha. Y a sus 38 años, Djokovic espera que le aporte unos años más de alto nivel.

¿Quién es Mark Kovacs?

Campeón de tenis en su etapa universitaria, Kovacs es el director ejecutivo y cofundador de la International Tennis Performance Association (ITPA), una empresa de educación y certificación de aptitud física para el tenis.

En su carrera profesional también figura un pasado como ejecutivo de Gatorade, PepsiCo o los Cleveland Cavaliers de la NBA. Hay que recordar que Novak ya recurrió en el pasado al nutricionista Igor Cetojevic, que fue el que le diagnosticó intolerancia al gluten y la lactosa, impulsando la drástica dieta sin gluten, lácteos y azúcar refinado. Una decisión que fue clave en la carrera de Djokovic, que igualará en Melbourne, donde viajará directamente desde Belgrado después de Año Nuevo, a Feliciano López y Roger Federer con 81 presencias en Grand Slams, el récord absoluto de la Era Open.

Sergiy Stakhovsky cree que Djokovic puede formar un nuevo 'Big-Three'

Y mientras llega y no ese tercer tenista capaz de conformar un nuevo 'Big Three', Sergiy Stakhovsky, en palabras a BTU, ha roto una lanza en favor del tenista balcánico de cara a 2026: "Novak tiene todas las posibilidades del mundo de volver a ganar un Grand Slam. Yo pienso que tiene más posibilidades de ganar un Slam que Zverev. Este año alcanzó cuatro semifinales y creo que puede ganar en cualquier sitio. Su excelente currículum en Australia le otorga muchísimos motivos para pensar en cómo afrontar este torneo".

Y en este sentido, cree que su trabajo de la pista le ayudará a romper todos los récords que se proponga en cuanto a la edad: "¿Le motiva la longevidad de otros jugadores? La suya es una historia única. Habla a las claras de su actitud con respecto a su cuerpo, cómo se cuida a través de la dieta, ejercicios, psicología... eso le da una flexibilidad envidiable, incluso con 38 años. La pregunta es si su cuerpo puede mantener eso. Djokovic siempre ha jugado de manera defensiva. En su mente piensa: 'No voy a cometer errores, quizás dos por partido. Si conectas 40 golpes ganadores, adelante; si conectas 40 golpes ganadores y 48 errores, te voy a ganar'. Sin embargo, ahora ha aparecido una nueva generación, diferente a las que él estaba acostumbrado. Ha encontrado la motivación durante dos años, adaptándose a los nuevos jugadores: si su salud y su motivación lo permiten, le veo ganando un nuevo Slam".