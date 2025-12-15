Carlos Alcaraz da un pasito más para estar entre los más grandes

El murciano suma una nueva semana al frente del ránking ATP y ha saltado un peldaño en la clasificación de números uno del mundo

Carlos Alcaraz consiguió terminar el año 2025 como número uno del mundo y eso ha hecho que vaya sumando varias semanas más a su reinado en el ránking ATP aun sin jugar. Y es que, con el descanso invernal, todas las primeras espadas se han tomado un respiro para preparar con fuerza el primer Grand Slam de la temporada 2026: el Open de Australia.

Fruto de ello, el murciano ha alcanzado las 50 semanas como nº 1 del mundo este lunes 15 de diciembre de 2025. Una cifra que el convierte en el 14º tenista con más tiempo en dicha plaza. Eso sí, todavía le queda para alcanzar las 66 de Sinner, las 209 de Rafa Nadal y las 428 de Djokovic.

Al siguiente que podría coger es a Jim Courier, que tiene 58 semanas y el español tiene asegurado seguir sumando hasta después del Open de Australia.

Tenistas con 50 semanas o más como número 1 del ranking ATP

Novak Djokovic: 428

Roger Federer: 310

Pete Sampras: 286

Ivan Lendl: 270

Jimmy Connors: 268

Rafael Nadal: 209

John McEnroe: 170

Björn Borg: 109

Andre Agassi: 101

Lleyton Hewitt: 80

Stefan Edberg: 72

Jannik Sinner: 66

Jim Courier: 58

Carlos Alcaraz: 50

Carlos Alcaraz irá a ver el Murcia-Betis de Copa del Rey

Carlos Alcaraz recibió la semana pasada el premio al mejor deportista de la Región de Murcia y afirmó que ya está preparado para iniciar la pretemporada y que confía en ser campeón por fin en Australia para conquistar el único 'major' que se le resiste: "Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí".

El joven tenista, que a sus 22 años es el número 1 del circuito ATP, agradeció la concesión de este galardón que es muy especial para él: "Ser el mejor deportista de la Región supone una gran alegría personal y es algo ilusionante y es un placer recibir el premio. Nadie regala nada y debo merecerlo aunque en esta Comunidad tiene un gran nivel de deportistas".

El ya ganador de 24 títulos como profesional, entre ellos seis del Grand Slam, y que en 2025 conquistó ocho trofeos incluyendo Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, ya piensa en lo que le viene: "Voy a prepararme física y mentalmente y mi primer gran objetivo en 2026 será el Abierto de Australia porque además será el primer torneo que jugaré. Allí trataré de mostrar un buen nivel y ganar el título tras haberlo hecho bastante bien en años anteriores. Hay otros jugadores a los que se les da mejor la pista dura pero espero que este año sea diferente para mí".

Por último, confesó cuál será uno de sus planes para esta nueva semana que entra, ver el partido de Copa del Rey entre el Murcia y el Betis: "Iré a verlo porque sigo al Murcia allá donde esté y estando en casa aprovecharé la ocasión. Además jugará frente al Betis, que también es un equipo muy familiar". Cabe recordar que su familia materna es de Sevilla y que tiene algunos familiares béticos.