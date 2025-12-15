Tsitsipas acusa ahora a su padre de cometer un delito

El tenista heleno vuelve a ser noticia por un motivo personal y no ha dudado en señalar a su progenitor de una infracción gravísima

Stefanos Tsitsipas no ha tenido otra salida por muy dura que haya sido. Pero al tenista griego le habían acusado de lo que en España se conoce como un delito contra la seguridad vial (superar más de 80 km/h el límite permitido) y este no ha tenido más remedio que señalar al conductor que iba pilotando su vehículo.

Ocurrió hace unas semanas, cuando identificaron el coche deportivo del heleno por las calles de Atenas a 210 km/h. Ahora, el abogado del tenista ha comunicado públicamente que se ha resuelto todo el asunto una vez que Tsitipas hijo ha confirmado que quien conducía era su padre, Apostolos. De hecho, el propio progenitor ha asumido las sanciones pertinentes, tal y como informa sdna.gr.

Ahora que las cosas empezaban a funcionar otra vez bien con su padre, al que había vuelto a elegir como entrenador, un nuevo asunto personal entre ellos salta a la luz, sumándose dicho caso a un año muy gris de Stefanos tanto en lo deportivo como en lo personal.

Cabe recordar que ha sido en la recta final de este 2025 cuando Paula Badosa y él han decidido poner punto y final a una relación que ha tenido muchos altibajos. De hecho, la propia madre del griego, Yulia Salnikova confesó hace unos días en el medio ruso m.sports que había sido un noviazgo muy complicado desde el principio: "No ha sido fácil. Fue una relación interesante. No era una relación común y corriente, porque era a distancia. Y ambos comenzaron esta relación lesionados y con dolores físicos. Cuando empezaron a salir, Paula no podía jugar en absoluto debido a una lesión de espalda. Pero, en definitiva, la relación fue difícil desde el principio. No me gustaría entrar en detalles porque tengo un acuerdo con el equipo. La respuesta más acertada sería: la relación no fue fácil para él".

Mientras tanto, en lo profesional, Tsitsipas ha cerrado el ejercicio en blanco y fuera incluso del top-30. Actualmente ocupa la plaza 34 en el ránking ATP y es por eso por lo que ha decidido volver atrás y empezar de cero, con su padre. Así, al menos, lo confesaba la madre: "Seré muy franca al respecto. Les diré que ningún entrenador podría haber trabajado con Stefanos. Porque la forma en que él y su padre trabajaban juntos era, si no única, sí muy peculiar. Solo gracias a su comprensión compartida del juego, Stefanos pudo lograr resultados importantes. Créeme, todos los entrenadores que trabajaron solos con él no lograron resultados. Mark Philippoussis obtuvo los mejores resultados, pero solo cuando él y Apostolos trabajaron juntos. Un equipo de dos entrenadores. Y luego Mark, digamos, perdió el rumbo porque le ofreció a Stefanos trabajo individual. Y eso no duró mucho".