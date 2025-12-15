Rafa Jódar, sobre Alcaraz y Sinner: ''No son invencibles''

El joven tenista llega a las Next Gen Finals sin presión y viéndolo como una oportunidad para seguir creciendo

Las Next Gen ATP, el torneo de tenis que reúne a los ocho mejores jugadores masculino del mundo menores de 20 años, este año acogerá a dos españoles. Una plataforma perfecta para impulsar a las futuras estrellas del tenis, además de la plataforma perfecta para probar reglas innovadoras antes de implementarlo en el circuito principal. Entre sus campeones anteriores, se encuentran Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, de los que precisamente ha hablado en una entrevista para EFE la joven promesa Rafa Jódar: ''No son invencibles. Ahora están jugando muy bien y logran muchos títulos''.

Rafa Jórdar, una promesa made in Spain

El destino dio un giro el pasado domingo haciendo que los dos españoles, Landaluce y Jódar, cayeran en el mismo grupo, el azul. Aunque Rafa tiene claro que no se pone ''ninguna presión ni para este torneo ni para la temporada que viene'', con el objetivo de disfrutar: ''Si lo tomo como una profesión no me haría ningún favor''.

A sus 19 años, el joven admite que tanto Carlos Alcaraz como Rafa Nadal son sus ídolos, pero a la hora de elegir lo tiene claro: ''Sobre todo Nadal porque yo era más pequeño cuando competía la máximo nivel y era mi ídolo. Alcaraz también pude conocerle año pasado y me pareció superbuena persona, un referente para el tenis español''.

Sobre el duopolio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Una pregunta muy recurrente de la temporada ha sido sobre la opinión del binomio que está en lo más alto del tenis mundial: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Sobre ellos también ha hablado Rafa Jódar, opinando que existe mucha diferencia entre ellos dos y el resto de jugadores ''porque cada uno consigue los títulos que consigue y se desarrollan de la manera que se desarrollan''. Unos tenistas que ''se repartieron los Grand Slam y lo títulos. y que ''tienen un pequeño nivel que lo muestran durante los torneos que les permite seguir jugando sin perder tantos partidos como otros'' pero ''al final también pierden algún partido. No son invencibles. Ahora están jugando muy bien y logran muchos títulos''.

Sobre el reto que se viene en las Next Gen Finals el próximo miércoles en Yeda habrá por primera vez dos españoles en el torneo, a lo que ha asegurado que está ''muy contento por Martín Landaluce, que ha tenido una gran temporada. Representar aquí la bandera de España y a nuestro país siempre es un privilegio''.