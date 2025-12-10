Mensik se borra de las Next Gen Finals: Crecen las opciones de Landaluce y Jódar

Tras la baja de Joao Fonseca Jakob Mensik se erigió como el gran candidato a las ATP Next Gen Finals, sin embargo, el checo ha decidido a última hora darse de baja y abrir el camino para, entre otros, los españoles Martín Landaluce y Rafa Jódar

El tenis está ahora mismo en un periodo de ‘entreguerras’ antes de que la temporada de inicio dentro de unas semanas en Australia. Sin embargo, hay un torneo que actúa de puente entre el final de un curso y el inicio del siguiente, las ATP Next Gen Finals. Las ocho mejores raquetas menores de 20 años midiéndose en un evento en Arabia Saudí a finales de diciembre, en concreto del 17 al 21 de diciembre. Allí finalmente no estará una de las grandes promesas del tenis mundial, Jakub Mensik, todo un ganador de Másters 1000 y top 20 de la ATP, que se ha dado de baja en el último momento. Está ausencia se suma a la del campeón del año pasado, Joao Fonseca, quien lo anunció hace unas semanas.

El checo, primer cabeza de serie del evento, se ha dado de baja del torneo, en una edición de 2025 que se disputará en Jeddah del 17 al 21 de diciembre y reunirá a los ocho mejores sub20 del mundo. La ausencia de Mensik, sumada a la de Fonseca, permite la entrada al torneo del alemán Justin Engel. El torneo lo completan Learner Tien, Alexander Blockx, Dino Prizmic, Nicolai Budkov Kjaer y Nishesh Basavareddy. Sin los dos ‘capos’ el gran favorito es Tien, actual finalista y top 28 del mundo.

Los españoles asumen sus opciones

Estas bajas allanan las posibilidades de los españoles Martín Landaluce y Rafa Jódar. El primero de ellos arrancó el curso fuera de los 150 mejores del ránking y ha estado en puertas de irrumpir entre los cien primeros del mundo por primera vez en su carrera. En la actualidad, es el 134 de la clasificación ATP, mientras que Jódar, actual número 168 del mundo, ha ganado tres torneos Challengers este curso. No obstante, la progresión del primero está muy al alza, al punto de que en 2025 se estrenó en el cuadro final de un grande, el Open de Australia y de cara a 2026 sueña con repetirlo.

Mientras por su parte el de leganés comenzó fuera de los 900 mejores del mundo el año y ha conseguido acabarlo en el top 200. En su caso tiene especial mérito, pues apenas ha jugado torneos ATP, ya que se encuentra actualmente jugando en Estados Unidos, para la Universidad de Virginia, por lo que su aspiración no puede ser otra que dar un salto aún mayor y consagrarse entre los mejores del mundo.