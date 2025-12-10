Kyrgios confiesa que ya siente la presión de la 'Batalla de los Sexos'

El tenista australiano está preparándose a fondo para volver al circuito la próxima temporada, pero antes se ha metido en un jaleo del que puede salir muy mal parado

Aceptó el reto y ahora no sabe si hizo bien o no. Porque tiene mucho que perder y poco que ganar. Nick Kyrgios se enfrentará el próximo 28 de diciembre en Dubái a Aryna Sabalenka en 'La Batalla de los Sexos'. Una exhibición que les servirá a ambos de entrenamiento para preparar la próxima temporada. Y, sobre todo, para ver si la número uno del mundo del circuito WTA sería capaz de competir contra rivales del torneo ATP. Y sea cual sea el resultado, seguro que va a traer cola.

Después de algunos comentarios que se han lanzado entre ambos para fomentar el espectáculo y la expectación de dicho duelo, el tenista australiano ha hablado con un tono más serio en una entrevista con Piers Morgan. Y en dicha entrevista ha reconocido que sabe que tendrá más presión que la bielorrusa: "Tengo claro que es una tenista muy peligrosa para muchos hombres del top-100, y que necesitaré darlo todo para vencer. Llevo un tiempo pasando por momentos difíciles en mi carrera y no tengo dudas de que Aryna está capacitada para ganarme. Va a ser un gran show y tengo claro que será un partido que genere mucho más interés que muchos de la temporada regular en el circuito ATP. Para mí es un honor compartir pista con ella y tengo claro que voy a ponerme muy nervioso, porque es un gran desafío enfrentarme a Sabalenka, pero también una gran motivación".

Y por si pierde, Kyrgios ya tiene dos excusas que utilizar. Porque hay que recordar que la pista tendrá un tamaño menor para ella (su lado será un 9% más pequeño) y que él sólo dispondrá de un servicio: "Aryna tiene un primer saque que es mejor que el de algunos hombres del circuito, así que va a ser complicado para mí".

En su regreso, Nick Kyrgios no conoce la victoria

Tras varios meses en el dique seco por diferentes lesiones, Nick Kyrgios se ha planteado volver al circuito por la puerta grande. O lo que es lo mismo, en el Open de Australia que comienza el próximo 12 de enero. Y para ello está tratando de recuperar la forma a marchas forzadas y a base de partidos de exhibición. Sin ir más lejos, en esta última semana ha disputado dos y los dos los ha perdido, el primero frente a Ben Shelton y el segundo contra Tommy Paul. Eso sí, frente a este último, al menos, ganó un set y dejó golpes de la casa como el que aparece en el siguiente video.