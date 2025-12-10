La WTA firma un acuerdo millonario para los próximos diez años

La marca de automóviles Mercedes Benz ha llegado a un acuerdo con el circuito femenino de tenis con la intención de equilibrar los sueldos de las mujeres a los hombres

La WTA ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la marca de automóviles Mercedes Benz valorado en 37 millones de libras (42 millones de euros) anuales. El mismo se extenderá durante los diez próximos años y, según la WTA, es el "mas importante" en la historia de la organización.

La intención de este patrocinio es que se alcance la igualdad de premios entre el circuito femenino y el masculino en los torneos conjuntos para 2027. "Nuestra misión cuando fundamos la WTA es que cualquier niña que nazca en este mundo, si es suficientemente buena, tenga un lugar para competir, ser respetada y ganarse la vida jugando al tenis. Ver a una marca como Mercedes apoyarnos manda un mensaje que va más allá del tenis", dijo Billie Jean King, una de las principales impulsoras de la igualdad de premios en el tenis a través de la BBC.

Mercedes, que patrocina a jugadores como Coco Gauff y Sloane Stephens, además de a la leyenda Roger Federer, siempre ha mantenido estrechos lazos con el tenis y es patrocinador principal del US Open y patrocinó el circuito ATP entre 1996 y 2008.

El acuerdo fue inmortalizado este miércoles en Stuttgart (Alemania), con la presencia de Federer, King y Gauff, además de la extenista Andrea Petkovic y Valerie Camillo, presidenta de la WTA. "Es muy importante que una de las marcas más importantes del mundo tenga el mismo compromiso con nuestros atletas, nuestro circuito y nuestra visión del futuro. Con Mercedes, miramos con ilusión a la nueva era del tenis femenino", aseguró la propia Camillo.

Sabalenka luchará por el tenis femenino en 'La Batalla de los Sexos"

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, defendió la Batalla de los Sexos, el partido de exhibición que jugará contra Nick Kyrgios, y aseguró que ayudará a llevar el tenis femenino "a un nuevo nivel".

La bielorrusa y el australiano se enfrentarán en un partido de exhibición el próximo 28 de diciembre en Dubai en un duelo con reglas especiales, ya que la pista de Sabalenka será más pequeña y ambos jugadores solo contarán con un servicio para minimizar el impacto del servicio de Kyrgios.

Esta exhibición ha recibido críticas por el riesgo al que se expone Sabalenka, la mejor tenista del mundo, al enfrentarse a un hombre, en una de las pocas ocasiones en la historia en la que esto ha ocurrido: "No estoy de acuerdo, no me estoy poniendo en ningún riesgo. Estamos ahí para pasarlo bien y jugar un buen tenis. El que gane ha ganado. Es obvio que los hombres son biológicamente más fuertes que las mujeres, pero esto no va de eso. El partido va a ayudar a llevar el tenis femenino a un nuevo nivel", dijo Sabalenka a la cadena británica BBC, que retransmitirá el partido en el Reino Unido.