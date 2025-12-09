Carlos Alcaraz le enseña el camino a Joao Fonseca

Carlos Alcaraz y Joao Fonseca se han medido en una exhibición en Miami y tras su derrota ante Tiafoe en Nueva Jersey, el murciano ha vencido al brasileño, demostrando cuál es el nivel actual de los grandes capos de la ATP

Joao Fonseca lleva años sonando como el gran nombre del futuro de la ATP y desde que en 2025 ascendió a la élite las cosas han cambiado y mucho, pues se ha dado cuenta de que la realidad es mucho más dura de la cuenta. El carioca, de 19 años, va poco a poco asentándose y ya está entre los 30 mejores del planeta, lo que le convertirá en cabeza de serie en el Open de Australia. No obstante, pese a esa posición del ranking no deja de ser uno de los activos más atractivos del tenis mundial, algo que le permite ser protagonista de exhibiciones como la que ha disputado esta noche en Miami ante Carlos Alcaraz.

El español, número 1 del mundo, derrotó este lunes a la joven promesa brasileña en un tercer set disputado a un supertiebreak en un partido de exhibición que disputaron en la ciudad de Florida. Alcaraz se deshizo de Fonseca, número 24 de la ATP, por 7-5, 2-6 y 10-8, en un evento conocido como 'Miami Invitational'. El murciano se desquitó así de la derrota encajada la noche del domingo ante Frances Tiafoe en otra exhibición, esta en Nueva Jersey apenas hace 24 horas. Antes del individuales, Alcaraz y Fonseca se habían enfrentado en un dobles mixto. El español y Jessica Pegula derrotaron por 10-8 a Fonseca y Amanda Anisimova.

El 'Miami Invitational' se jugó en una pista de tenis instalada en el interior del campo de béisbol de los Miami Marlins de la MLB y fue un gran atractivo en la ciudad, ya que entre el público se encontraban los exfutbolistas Sergio Busquets y Jordi Alba, que el sábado colgaron las botas tras conquistar la MLS con el Inter Miami. Ambos devolvieron así la visita a Alcaraz, que hace una semana había acudido al campo del Inter a presencial un partido de la liga de ‘soccer’ Yankee.

La última del año y a por la pretemporada

El duelo ante Fonseca ha sido la última exhibición del año para Carlitos, que pone así fin a sus vacaciones por Estados Unidos, especialmente en Miami y ahora le toca volver a España. El 13 de diciembre el murciano dará comienzo a su pretemporada en Villena y aprovechará este mes para ponerse a punto de cara a su gran objetivo del año, el Open de Australia, aunque antes estará rumbo a Corea del Sur para otra exhibición, esta ante Jannik Sinner.