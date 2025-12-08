Carlos Alcaraz vuelve con derrota

Carlos Alcaraz ha vuelto a la pista este domingo en Newark a la pista después de su lesión en las ATP Finals, y lo ha hecho con derrota ante Frances Tiafoe, pero con buenas sensaciones físicas

Carlos Alcaraz se llevó un duro golpe al lesionarse en las ATP Finals, lo que le hizo perderse la Copa Davis. Y ahora, 21 días después de ese momento, ha vuelto a la pista. Y lo ha hecho en una exhibición de alto nivel, como las que suele jugar Carlitos. En este caso lo ha hecho en Nueva Jersey, donde Frances Tiafoe le ha batido en un tercer set de desempate, propinándole una derrota que no quita que lo más importante está conseguido, pues ha podido volver y tener buenas sensaciones con su isquiotibial.

Tiafoe, número 30 de la ATP, se deshizo de Alcaraz con parciales de 6-3, 3-6 y 10-7 en un duelo con grandes puntos, cargado de diversión, y que fue momento atractivo de la programación 'A Racquet at The Rock'. El evento ha tenido lugar en Newark y no han estado solos, pues antes del partido de individuales contra Tiafoe, ambos se habían enfrentado en un dobles mixto a 10 puntos emparejados, respectivamente, con Jessica Pegula y Amanda Anisimova. En ese dobles mixto, Pegula y Alcaraz se impusieron por 10-8 a Tiafoe y Anisimova.

Sin descanso a por la ‘Miami experience’

Después de este duelo ante Tiafoe en el que ha podido ver como está de nuevo tras su lesión, Carlitos no va a tener apenas tiempo para descansar. Y es que ya esta misma noche el murciano va a volver a jugar. Tras esta exhibición en Nueva York, Alcaraz viajará a Miami, donde este lunes se medirá, en otra exhibición de alto nivel, con el joven brasileño Joao Fonseca, número 24 de la ATP y quien está llamado a ser la nueva estrella del deporte de la raqueta a sus 19 años.

Este evento, el 'Miami Invitational', transcurrirá en una cancha de tenis construida dentro del estadio de los Miami Marlins de la MLB, donde hace unos días se pudo ver al de El Palmar con una camiseta del equipo de Florida, en el ‘tour’ deportivo que hizo por la ciudad. También habrá un dobles mixto en el que Alcaraz y Pegula repetirán como pareja, mientras que Anisimova tendrá a Fonseca como compañero de fórmula. Tras la celebración de esta jornada el número 1 del mundo volverá a España, donde el día 13 de diciembre iniciará la pretemporada y hasta final de curso se centrará en poner a punto su cuerpo antes de empezar la campaña 2026 en Australia.