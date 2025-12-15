La ATP encuentra la solución al calor extremo en los partidos de tenis

Los organizadores del circuito han anunciado tres medidas que se llevarán a cabo para intentar acabar con escenas tan dramáticas como las que se han vivido en este último curso

En 2025, el porcentaje de retiradas durante un partido ha subido con creces respecto al de años anteriores. Sin ir más lejos, se ha batido el récord en cuanto a victorias por abandono del rival. A veces por dolencias físicas y otras por cansancio mental, han sido muchos los tenistas que han levantado la mano y han dado por concluido su partido antes de tiempo.

Concretamente, un 4,8% de todos los partidos disputados en el circuito ATP este 2025 han terminado con retirada de alguno de sus contendientes. Desde que en 1990 se estableciera un calendario similar al actual, la cifra más alta estaba en 4,3%, que se había dado en 2014, 2009 y 2008.

Y en dichos registros el calor extremo ha sido una de las causas que han provocado dichas retiradas. De este modo, para evitar que se vean imágenes tan dramáticas como las que se han visto en 2025 fruto de las altas temperaturas y la humedad, los organizadores de la ATP han tomado una serie de medidas para el curso que viene: pausas para refrescarse, tomar un descanso de diez minutos cuando finalice el segundo set y se tenga que disputar un tercero y la suspensión automática de los partidos cuando se alcance una temperatura superior a 32,2ºC en el índice WBGT, que combina la temperatura del aire, la humedad y la radiación solar.

Cincinnati dejó imágenes como estas

Entre los torneos que dejaron este año imágenes de calor extremo está el de Cincinnati. Una de las ellas la protagonizó Zverev. El tenista germano aguantó estoicamente como pudo para no romper el espectáculo, pero puso en juego claramente su salud. Cabe recordar que el alemán es diabético y soportó el cansancio como pudo ante Carlos Alcaraz.

En dicho certamen, otras dos imágenes quedaron para el recuerdo. En primer lugar, la del francés Rinderknech, quien se desplomó cuando fue a secarse el sudor con una toalla y no pudo seguir su partido contra Felix Auger-Aliassime. Y la otra, la de Comesaña vomitando en su duelo con Opelka.

La temporada 2026 comienza con un ritmo frenético

En algo más de dos semanas dará comienzo una nueva temporada tenística. Y en el circuito ATP se avecinan tres torneos en los primeros días del año como antesala al primer Grand Slam. Y fruto de ello, 23 de los 30 mejores del mundo en estos momentos se pondrán a funcionar desde que el reloj marque el primer segundo de 2026. La United Cup, el ATP 250 Brisbane y el ATP 250 Hong Kong servirá para que todos ellos intenten prepararse a fondo para el Open de Australia. Los únicos que no competirán serán Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Ben Shelton, Holger Rune (lesionado), Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi.