¿Por qué Carlos Alcaraz ganará más títulos que Sinner en 2026?

Cuando faltan poco más de dos semanas para que comience una nueva temporada en el tenis, Marcos Baghdatis, el mejor tenista chipriota de la historia, ha hecho su apuesta personal para el nuevo curso

Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. ¿Quién será el nuevo rey de 2026? Tras imponerse el español en este 2025 que está a punto de echar su telón, cerrando el ejercicio como número uno del mundo, son muchos los que se atreven a hacer sus quinielas para la próxima temporada.

Y es que, en la actualidad, sólo 450 puntos separan al murciano del italiano. No existe un dominio claro por parte de ninguno de los dos. Y para colmo, se llevan tan bien fuera de la pista que parece que se alegran de las victorias del otro. En definitiva, se sienten muy cómodos con este binomio que han creado y al que, por ahora, nadie parece poder acercarse.

Pese a todo esto, Marcos Baghdatis, el mejor tenista chipriota de la historia, ex nº8 del mundo y finalista del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, no ha tenido problemas en mojarse con uno de los dos: "Es una pregunta muy dura. Elegiría a Alcaraz (quién ganará más Grand Slams), porque tiene más variedad en su tenis. Quizás sea mentalmente menos consistente que Sinner, así que puede que me salga el tiro por la culata, pero yo me quedaría con Carlos".

Lo ha hecho en una entrevista a Tennis 365, donde ha diferenciado el momento que viven ambos con el que se vivió con el famoso 'Big Three': "Comparar es muy complicado. Antes, los Roger, Rafa, Novak o Andy tenían por detrás a bastante gente que les empujaba y les presionaba. Cuando digo bastante, hablo de los Wawrinka, los Tsonga, los Ferrer. Creo que ahí ellos destacan más: la competencia que tuvieron fue un poco mejor. Quizás esté equivocado, pero es lo que pienso. Aún así, la única manera que tendríamos de comparar a Alcaraz y a Sinner con ellos es meterles en esa época".

Por último, cuestionado por la nueva generación de tenistas que parecen asomarse a dicha rivalidad, Marcos señala sólo un nombre: "Diría que el único es Joao Fonseca. Es el único que creo que puede... y que creo que lo hará. Más allá de Joao, sobre todo en un Grand Slam y a cinco mangas, no veo a nadie que pueda pararles. Quizás Zverev puede ganar uno aquí y allá, pero va a ser complicado".

Carlos Alcaraz sorprende cortando jamón

Y mientras arranca y no la nueva temporada, Carlos Alcaraz continúa aprovechando el parón pasándoselo en grande. La última imagen que nos ha dejado el de El Palmar es cortando jamón. Y no se le da mal.

Lo ha hecho para uno de sus patrocinadores, El Pozo, y miren el empeño y la concentración que le pone. Y no tiene mala pinta dichas lonchas a juzgar por lo que se ve en el siguiente video.