¿Cuándo empiezan las Next Gen ATP Finals 2025? Horarios, fechas, TV y cómo ver el torneo en directo

Las jóvenes promesas del tenis mundial se dan cita en Yeda esta semana. Los españoles Martin Landaluce y Rafa Jodar, serios candidatos al título

Se acaba el 2025 y con él el calendario del tenis por unos días. Eso sí, antes del descanso navideño, se disputará en Yeda la cita cumbre de todos los años entre las jóvenes promesas de la raqueta. Y entre ellas, dos son españolas: Martín Landaluce y Rafa Jódar.

Junto con otros seis jugadores más disputarán el título de las Next Gen ATP Finals 2025, el mismo que en su día lograron algunos como Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Stefanos Tsitsipas.

Todos ellos menores de 20 años, disputarán una fase de grupos y los dos primeros clasificados de cada uno acceden directamente a semifinales. Los partidos se disputan al mejor de cinco sets a cuatro juegos. Los grupos ya han sido sorteados, deparando mala fortuna para los españoles, que competirán en el grupo ‘Azul’ junto a Nicolai Budkov Kjaer y el favorito Learner Tien. Por su parte, en el grupo ‘Rojo’ se medirán Alexander Blockx, Dino Prizmic, Nishesh Basavareddy y Justin Engel.

La celebración del certamen comienza mañana miércoles 17 de diciembre y se conocerá al ganador el 21 de diciembre. De cara a la primera jornada del torneo, Martín Landaluce hará su debut (no antes de las 21:00 horas) ante el noruego Nicolai Budkov-Kjaer, en lo que promete ser un duelo de máxima igualdad. El tenista nórdico es 136 del mundo a sus 19 años, mientras que Landaluce figura en la posición 134 del ranking ATP. Respecto a Rafael Jódar, debutará ante Learner Tien, el gran favorito al título, a las 17:00 horas.

Dónde ver las Next Gen ATP Finals 2025

Asimismo, estos encuentros se podrán ver en directo en España a través de Movistar+, mientras que en Latinoamérica serán retransmitidos por ESPN y Disney+. Además, TennisTV los emitirá en su sistema de streaming bajo demanda, disponible en cualquier país del mundo y en todos los dispositivos.

Por otra parte, podrás seguir las Next Gen ATP Finals 2025 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de un certamen exclusivo para ir descubriendo quiénes dominarán el tenis del futuro.