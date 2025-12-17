El nuevo reto que seduce a Roger Federer tras su retirada

Tras colgar las raquetas, el suizo piensa en volver al tenis en esta ocasión como entrenador, dejando claro que tiene mucho que transmitir

Roger Federer es toda una leyenda del tenis, con 20 títulos de Grand Slam, 103 títulos ATP individuales, un Grand Slam de Carrera y 310 semanas como número 1 del mundo. Se retiró en 2022, pero ha dejado claro que echa de menos la competición durante una charla en el Centro de Tenis de Alto Rendimiento en Biel, en su país natal.

Federer se ve como entrenador

''Si no vuelvo como entrenador a tiempo completo... me encantaría la idea. sin duda, creo que tengo mucho que transmitir. Hay veces que los jóvenes tenistas están completamente inseguros y no saben a quién escuchar y no les viene nada mal que alguien con experiencia les responda a todas sus preguntas. Deben centrarse especialmente en controlar su actitud'', comentaba Federer, que se ve capacitado para dar ese salto que muchos ex tenistas dan.

También quiso dar un consejo a los jóvenes tenistas, con unas claves para llegar a lo más alto: ''Que escuchen bien, que entrenen duro y que sean curiosos. Esto último fue clave para mí, y siempre busqué explicación de las cosas y de lo que pasaba en torno al deporte. Nunca acepté las cosas sin antes preguntar... fue vital para mi carrera''.

Recuerda sus inicios

''Pensé que eso de convivir con los mejores jugadores del país no estaría nada mal... pero el principio fue muy complicado. Al fin y al cabo, en Basilea era uno de los mejores, pero aquí solo era uno más. Los primeros seis meses fueron especialmente duros, pero llegó el Mundial Juvenil, me clasifiqué, pasé algunas rondas y aquello fue el despegue'', recuerda nostálgico sobre sus primeros pasos en el mundo del tenis. Pero también aclara sobre las comparaciones: ''Cuando se habla de 'El próximo Roger Federer' es algo que no me gusta nada. Nadie debe ser 'el próximo'. Cada tenista tiene su identidad, su juego, su propio estilo, su familia, eso es lo importante. Que te comparen puede estar bien, pero hay que escribir tu propia historia''.

Roger Federer anunció hace unos días que será uno de los protagonistas de la Ceremonia de Apertura del Open de Australia 2026 que se celebrará el próximo sábado 17 de enero, un día antes de que arranque la competición de forma oficial. Será parte de la 'Batalla de los Números 1 del mundo' con otros tres tenistas considerados leyendas de sus respectivas épocas: André Agassi, Patrick Rafter y Leyton Hewitt. Una de las novedades más atractivas de este nueva temporada.