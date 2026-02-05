La asignatura pendiente de Sinner sale a la luz en Australia

El italiano es uno de los mayores exponentes del tenis modernos, pero sus límites físicos emergen cuando el partido se alarga. Filippo Volandri, capitán por Italia de la Copa Davis y el extenista Paolo Lorenzi hablaron sobre los problemas de su compatriota

La capacidad de Jannik Sinner para gestionar partidos de larga duración se ha convertido en uno de los temas centrales del debate tenístico, especialmente tras lo ocurrido en las semifinales del Open de Australia 2026. El italiano fue eliminado por Novak Djokovic en un ajustado partido a cinco sets.

Sinner llegó a liderar dos sets a uno, pero se vio superado físicamente por un Djokovic de 38 años en los tramos finales. Algo que sus compatriotas, Filippo Volandri y Paolo Lorenzi han comentado y analizado.

Los partidos largos, el talón de Aquiles de Sinner

''Aún no se conoce lo suficientemente bien como para poder decir: ‘Sé qué hacer porque he estado allí antes y conozco bien mi cuerpo’. Jannik también ha mejorado mucho en los últimos meses. Aún no tiene suficientes partidos como para decir: 'Ahora llegaré y gestionaré esta situación porque sé que tengo margen'', comentaba sobre Sinner en unas declaraciones recogidas por SuperTennisTV el capitán del equipo italiano de la Copa Davis.

Volandri considera que ''sabe cuando entrar en una especie de modo económico, demostrándolo en los últimos torneos indoor de la temporada pasada, donde su nivel de energía era muy bajo''. Aunque también habló sobre lo que se pudo ver la pasada semana en el Open de Australia: ''En mi opinión, todavía no se conoce muy bien a sí mismo cuando llega el cuarto o quinto set, por lo que no sabe como manejarse''.

Paolo Lorenzi opina lo mismo

El extenista, también italiano, quiso dar un voto de confianza a Sinner, que actualmente es número 2 del mundo: ''Es normal, porque en sus últimos ocho partidos a cinco sets no perdió porque fuera más débil, sino quizás porque aún no tiene esa experiencia. Sin embargo, hay optimismo: con el tiempo, se convertir�� en un jugador devastador también en el quinto set''.

Cómo Jannik perdió fuelle en Australia

El gran susto en Melbourne se lo llevó en la tercera ronda contra Eliot Spizzirri. Sinner estuvo al borde del colapso físico tras sufrir calambres en piernas y brazos, casi obligándole a retirarse. Le salvó la campana, o mejor dicho, la regla del calor.

Aunque lo que llama la atención es su rendimiento en encuentros largos, hasta ahora el italiano tiene un balance desfavorable de 6 victorias y 11 derrotas en partidos decididos en el quinto set, es decir, menos del 40% de efectividad. Pero no solo eso, ya que Sinner aún no ha logrado ganar un partido oficial que supere las 4 horas de duración.