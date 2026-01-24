Sinner, tras el susto físico en Melbourne: ''Ahora conozco mejor mi cuerpo''

El italiano tuvo que vivir con el miedo al abandono en el Open de Australia antes de sellar su paso a los octavos de final. Afectado por calambres y condicionado por el calor extremo, explicó que el parón en el tercer set fue clave para recomponerse

Llegar a los octavos de final del Open de Australia se le hizo cuesta arriba a Jannik Sinner. El italiano no lo pasó nada bien en el encuentro ante Eliot Spizzirri que llegó a apretar tanto como el sol de Melbourne, poniendo el escenario del abandono en un primer plano. El ángel de la guarda de Sinner fue la nueva normativa contra el calor extremo, que significó un parón de 10 minutos y el cierre del techo. Esto hizo que el actual campeón del campeonato se recompusiera y pudiese afrontar el resto del partido con más fuerza y vitalidad, imponiéndose finalmente por 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en el Rod Laver Arena.

A Sinner casi le puede el calor

El italiano ha hablado en la rueda de prensa sobre el sofocante partido que ha vivido y aclaró que no recibió ningún tipo de atención médica: ''Hacía calor. Empecé a sentir calambres en el tercer set, que poco a poco se fueron. Ahora conozco un poco mejor mi cuerpo con algo de experiencia y trato de manejar ciertas situaciones mejor. Intenté relajarme un poco durante el tiempo que cerraron el techo, eso ayudó. Estaba solo, no había tratamiento. Me estiré, me tumbé cinco minutos, tratando de relajar los músculos y bajar un poco la temperatura corporal. Eso fue todo''.

También habló sobre lo importante que es mantener el temple en situaciones así: ''El tenis es un juego muy mental. Intenté mantenerme lo más tranquilo posible. Con la experiencia que he acumulado y lo que pasó en Shanghái, hoy intenté gestionar la situación de manera muy diferente, y eso ayudó. La clave es mantener la calma y pensar de manera positiva''.

La noche anterior le pudo pasar factura

Quiso recalcar que en la pretemporada se preparó para climas cálidos: ''Hemos ido a Dubái de pretemporada dos veces seguidas por una razón, también por las condiciones climáticas. Este año no hizo tanto calor como el año pasado. Siento que a veces no hay una explicación real''. De hecho, subraya lo siguiente: ''Por ejemplo, anoche no dormí como quería. La calidad del sueño no fue perfecta. Tal vez fue eso, tal vez no''.

Su siguiente rival a batir será Luciano Darderi, top 25 del ranking ATP. Un 'derbi' italiano contra un rival del que Jannik Sinner habla con mucho respeto: ''Es un jugador que sabe hacerlo todo. Creo que está sacando muy bien. Hoy vi un poco el primer set: juega todos los puntos, es un luchador, tiene muchas cualidades, sinceramente. Así que será un partido muy interesante.''.