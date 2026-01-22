Jannik Sinner pasa como un huracán por la segunda ronda y confirma tres años sin perder en Melbourne
Jannik Sinner ha pasado como un avión por la segunda ronda del Open de Australia, arrasando en tres cómodos sets a James Duckworth, por lo que sigue su camino intacto hacia conseguir su tercera corona seguida en Melbourne
Para ver la última derrota de Jannik Sinner en el Open de Australia hay que viajar exactamente tres años atrás, hasta el 22 de enero de 2023, cuando Stefanos Tsitsipas consiguió eliminarle en los octavos de final. En este aniversario era el momento de saltar a la pista para jugar la segunda ronda, en la que se medía al australiano James Duckworth, un rival que sobre el papel era menor y al que, efectivamente, ha superado con una facilidad brutal, en tres sets, sin sufrir el más mínimo desgaste para llegar a tercera ronda.
En el inicio de la sesión nocturna de la Rod Laver Arena, el de San Cándido selló su decimocuarta victoria seguida, por 6-1, 6-4 y 6-2, ante un rival menor que poco ha podido hacer ante el nivel tan alto del astro italiano, que pese a estar aún cogiendo el ritmo al torneo y a la temporada, pues más allá de alguna exhibición, estos son sus primeros partidos oficiales de 2026. Duckworth ha pagado la osadía y apenas ha sido capaz de plantar cara en el segundo set, cuando Sinner ha bajado algo el pistón.
No es el campeón de cuatro Grand Slams por nada, y como tal se ha mostrado este jueves, en el que una vez más no ha aflojado lo más mínimo, cercenando las más mínimas opciones de rebeldía de un de un rival muy menor, hasta y cerrar la victoria después de una hora y 49 minutos para dar un paso más y situarse en la tercera ronda de Australia por quinta vez en su séptima presencia en Melbourne. Así mantiene la guerra contra Alcaraz, que tampoco ha perdido ningún set, aunque le está costando un poco más ganar sus partidos.
A falta de Fonseca, Spizzirri
Cuando se celebró el sorteo hubo un partido que todo el mundo tenía marcado en la tercera ronda, el que hubiera enfrentado a Sinner contra Joao Fonseca. Sin embargo, la realidad tenía unos planes mucho más macabros y el brasileño, con molestias físicas, sufrió una derrota tan dura como inesperada en primera ronda ante el estadounidense Eliot Spizzirri, que será finalmente quien se enfrente al número 2 del mundo. El 'yankee' tenía en segunda ronda un duelo ante otra de las sorpresas de esta segunda ronda, el chino Wu Yibing, y ha mantenido su buena racha, aunque ha sufrido más que contra el brasileño, ganando en cinco sets, 6-2, 6-4, 6-7, 4-6 y 6-3. Por lo que buscará la hazaña ante el de San Cándido.