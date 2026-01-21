Sufrimiento, victoria y confirmación de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ha sufrido mucho más de lo que esperaba para ganar a Yannick Hanfmann en la segunda ronda del Open de Australia, pero tras casi tres horas de duro trabajo ha superado al alemán en tres sets

Cuando se sorteó el cuadro del Open de Australia fueron muchas las voces que comentaron la facilidad del cuadro de Carlos Alcaraz y tras el debut ante Adam Walton tuvieron razones para creerlo, sin embargo, la segunda ronda ha reforzado la idea de que ganarle a quien sea en un Grand Slam es una agonía. Yannick Hanfmann, 102 de la ATP, ha llevado al límite al murciano, que ha necesitado casi tres horas para cerrar un partido que se le complicó en un primer set de casi 1 hora y 20 minutos, y que a partir de ahí solo tuvo un color hasta el 7-6, 6-3 y 6-2 final.

Si algo tiene Hanfmann es que es un jugador fuerte, potente y con unas habilidades muy claras. Buen sacador, unos golpes planos certeros y que si coge confianza puede darle problemas a cualquiera. Y lejos de sentirse intimidado ante una Rod Laver que presentaba un ambiente brutal en la sesión diurna, se ha crecido. Tanto que en los primeros juegos ha aprovechado que Alcaraz suele empezar con alguna duda y en el cuarto juego consiguió una rotura que ni él mismo esperaba, pues justo en su siguiente turno fue Alcaraz el que quebró su saque.

Desde ahí ambos pelearon con todo, destacando el de Karlsruhe, que siguió en la brecha, cerrando puntos en la red, golpeando con mucha potencia la derecha y permitiéndose algunos lujos mientras cerraba sus saques. Así llego el desempate, donde sí que se notó el ranking y Alcaraz fue muy superior, dando el primer paso de gigante a la victoria tras una agonía de 78 minutos.

De menos a más hasta la victoria

Con esta pequeña victoria en forma de parcial, se abrió la pista para el de El Palmar, pues aunque Hanfmann seguía jugando suelto, tirando de mano, los errores iban llegando a la vez que Alcaraz encontró la forma de alargar los puntos y forzar los errores del teutón. Esta dinámica hizo que al final toco siguiera la senda esperada y en el momento clave, una rotura dio el 6-3, dando alas a un Carlitos que aún regalando unas oportunidades que ante otro rival le podrían haber costado caro, terminó por cerrar la manga.

En el set definitivo todo cambió, con Alcaraz creciendo mucho, muestra clara de que estos partidos en rondas iniciales de un grande vienen muy bien para coger el ritmo, y logró un quiebre inicial que dejaba en su mano ganar. Desde ese momento fue cerrando sus turnos de servicio y aún salvando algunas bolas de rotura, aprovechó otra que tuvo y puso el broche al partido con un 6-2. Casi tres horas de pelea que le sirven para colarse en la tercera ronda, donde espera al ganador del duelo entre Corentin Moutet y Michael Zheng.