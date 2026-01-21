Novak Djokovic le pide cuentas a Carlos Alcaraz por copiarle el saque: "Por cada ace que haga, espero que me pague"

Carlos Alcaraz se ha presentado este 2026 con un nuevo movimiento en su saque que recuerdo mucho al de Novak Djokovic, lo que ha hecho que el serbio le pida, en tono de broma, al murciano una compensación por derechos de autor

El Open de Australia ya está en marcha y se encamina hacia su segunda ronda, que comienza este miércoles, pero ya ha dejado una primera en la que los grandes favoritos han ido desfilando por Melbourne, dejando por el camino muchas imágenes que dejan claro que no han venido a pasearse y que para verlos sufrir tocará esperar algunas rondas más. Ni Jannik Sinner, ni Carlos Alcaraz, ni Alexander Zverev, ni Novak Djokovic lo han pasado mal, aunque si que se ha podido apreciar como es el estado de forma de todos ellos tras unos meses de pretemporada en los que ajustar cosas. Y es que algunos han llegado con cosas nuevas, pero ninguna tan chocante como el saque del número 1 del mundo.

En los últimos años Alcaraz ha ido mejorando mucho su servicio y cada temporada añadía algún aspecto nuevo a algo que hace no demasiado era una debilidad pero que ahora es una gran fortaleza. En eso se puede apreciar la mano de Samu López, pues esto comenzó desde que el actual primer preparador del murciano llegó a su equipo. Pero lo de este inicio de 2026 llama especialmente la atención porque el movimiento que hace en la preparación de cada servicio recuerda -es prácticamente igual- al que usa Novak Djokovic.

Djokovic quiere cobrarse un tributo

Esto, lejos de una suposición, es muy cierto, como explicó el de El Palmar tras su primer partido en Melbourne ante Adam Walton, en el que recalcó que aunque hacer el mismo saque de Nole no fue algo que hiciera a propósito, al final, incluso él ve las similitudes, pero es que mejorar este golpe es uno de sus grandes objetivos y este era un paso natural: “Creo que todo el mundo tiene que hacer cambios, pequeños detalles. Para mí, el saque es algo en lo que realmente quiero mejorar cada año, en cada torneo. Simplemente estoy trabajando constantemente en el servicio”.

Siendo como es, Djokovic no podía perder la oportunidad de entrar al juego y tras su victorioso debut en Melbourne comentó la nueva mecánica de Carlitos, y no perdió la oportunidad de decírselo él mismo: “En cuanto vi el saque, le envié un mensaje diciéndole que teníamos que hablar sobre los derechos de autor”. Por eso mismo, quiere cobrarse un 'tributo' cada vez que le funcione bien: “Al verle aquí, le dije que teníamos que hablar de los porcentajes de sus victorias. En cada ace que consiga aquí, espero que me haga un pago. Veremos si cumple con el acuerdo”.