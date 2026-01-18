Estreno funcionarial de Carlos Alcaraz en el Open de Australia

Carlos Alcaraz se ha estrenado en el Open de Australia con una cómoda victoria ante Adam Walton, en el que pese a no hacer su mejor partido ha ido de menos a más, terminando mucho mejor de lo que empezó para conseguir poco a poco las buenas sensaciones

Debutar en un Grand Slam nunca es fácil, menos aún para el número 1 del mundo, pues la primera ronda es un partido que se da por hecho, en el que hay poco que ganar y mucho que perder. Más aún para Carlos Alcaraz, pues después de todas las dudas en torno a su figura después de separarse de Juan Carlos Ferrero después de 2025, le tocaba cumplir y estrenarse convenciendo ante Adam Walton. Y aunque no ha sido el mejor de sus días, si que ha ido de menos a más hasta terminar incluso dejando buenas sensaciones en Melbourne.

El australiano Adam Walton es un buen sacador y un jugador que tras una larga carrera universitaria le costó el salto al profesionalismo, aunque ya hizo sufrir a Carlitos el año pasado en Queen's, el único precedente entre ambos. Además, en una sesión nocturna abarrotada en la Rod Laver no había margen de error. Como es lógico al ser el primer partido del año, a Carlitos le ha costado de inicio, sufriendo, cometiendo errores que de normal serían muy extraños, y aunque no era el día para encontrar la mejor versión, pues para eso ya están las siguientes dos semanas, si que se ha desquitado cumpliendo.

De menos a más

En el primer set, más allá de los mencionados errores, el murciano ha aprovechado la tercera oportunidad de quiebre que ha tenido, en el octavo juego, rematando después el parcial con 6-3. En poco más de media hora el estreno del murciano estaba saliendo bien, aunque eso sí, el segundo ha sido otra historia. Y es que ha sufrido una rotura en los primeros juegos, además, más que por mérito de su rival ha sido por demérito suyo, aunque lo ha sabido solventar rápido, igualando con otra rotura, y desde ahí, construir. Y lo ha hecho llegando hasta el tiebreak, donde ahí sí se ha notado la diferencia entre ambos, terminando con un 7-2 que poco más dejaba a la imaginación.

En el tercer set ya estaba el trabajo hecho y quedaba rematarlo. El número 1 del mundo lo ha aprovechado para soltarse y no ha dado la más mínima opción a Walton, rematando el duelo con un contundente 6-2, aunque eso sí, en el último juego ha sufrido una leve torcedura de tobillo que va a obligar a estar encima de las informaciones sobre el físico del murciano estos días. Aunque eso sí, tiene margen para descansar antes del miércoles, cuando volverá a la pista contra el alemán Yannick Hanfmann.