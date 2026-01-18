Alcaraz - Walton en directo: partido de Carlos Alcaraz de primera ronda del Open de Australia en vivo online

Carlos Alcaraz se estrena en el Open de Australia ante el local Adam Walton, en el comienzo de su camino hacia el gran objetivo de 2026, ganar en Melbourne y cerrar el 'career Grand Slam'

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera ronda Carlos Alcaraz en el Open de Australia .

El número 1 del mundo debuta este domingo frente al local Adam Walton, número 79 de la ATP , un rival que sobre el papel debería ser cómodo para el murciano.

Contra el australiano sólo tiene un precedente, el partido del torneo Queen's 2025 en el que el jugador español se impuso por 6-4 y 7-6

La hora prevista de inicio es no antes de las 10:10 horas de la mañana (hora peninsular española). Aunque todo va a depender del partido que están jugandoAryna Sabalenka y Tiantsoa Rakotomanga, que arrancó a las 09:00 y en el que ahora mismo marchan igualadas en el primer set.

La jugadora bielorrusa ha ganado el primer set, por lo que salvo sorpresa el partido del murciano va a comenzar poco más tarde que la hora prevista .

Alcaraz tiene busca un objetivo muy grande este Open de Australia, convertirse en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slam, algo para lo que solo le queda una oportunidad, la de este 2026.

Sabalenka ha conseguido una muy cómoda victoria tras un brutal segundo set y ya se acerca el momento de ver a Carlitos en pista.

Este partido va a servir como el estreno de Samu López como entrenador principal de Alcaraz, una vez que la separación con Juan Carlos Ferrero ya es un hecho y el número 1 del mundo ha elegido al que era hasta ahora su segundo técnico .

Ya están sobre la pista Alcaraz y Walton , apenas quedan unos minutos para que comience la acción en la Rod Laver.

Comienza el partido el Melbourne y lo hace con Carlitos al saque . A ver que tal se adapta a la noche australiana el murciano.

Inmejorable inicio de Alcaraz, que no da opción alguna a su rival al resto . Por lo pronto podemos ver muy claro que el saque si que le corre.

Ha tenido la primera bola de break Alcaraz después de una serie de buenos puntos largos y aprovechando para subir a la red en las oportunidades que ha gozado, aunque el servicio del australiano le ha permitido primero evitar el quiebre y después cerrar el juego .

Perfecto ahora en su turno de servicio Alcaraz . La mejora de esta pretemporada en este arte se debe hacer notar, aunque por ahora le está sirviendo con buscar espacios y ser agresivo.

Sigue al australiano jugando a la perfección con su saque y más allá de que en los intercambios poco puede hacer ante Carlitos , si que está siendo capaz de ganar a pocos golpes los puntos.

De nuevo turno perfecto de de Carlitos, que no está dando opciones a Walton . Ahora además regaló una derecha brutal. Está jugando muy agresivo Carlos que le falta rematarlo al resto.

Otra bola de break que tiene Carlos y otra que no aprovecha. Esta vez fue un peloteo largo, pero de nuevo no lo remató y luego Walton sacó bien para evitar el quiebre .

Gana el juego en blanco con mucha solvencia Carlos . La verdad es que está controlando a la perfección en todo momento el murciano con su servicio.

Y cierra el primer set Carlos!!! Primero logró el break exactamente cuando lo necesitó, cómodo, sin sufrir y apretando a su tercera bola de quiebre del parcial . Y después con el saque aprovechó para, pese a cometer un error, terminar cerrando el set cómodamente.

Gran inicio de set de ambos jugadores, primero Walton consiguió ganar con cierta solvencia su turno de saque ante un Alcaraz que no corrió tanto como en juegos anteriores y buscó ganar más 'fácil'. Mientras que con su servicio fue capaz de ganar muy cómodo y mantener la inercia.

Una vez rozó el quiebre Carlos, sin embargo, falló un globo cómodo con 30 iguales y después no fue capaz de presionar de nuevo y ahora la iniciativa es del australiano.

El mejor juego del australiano al resto en el partido , en el que comenzó ganando 0-30 y aunque Carlitos luego recuperó, llegó a disponer de su primer oportunidad de break, en la que un error con la derecha de Carlos le ha dado la rotura.

Recupera la rotura Carlitos con solvencia . Alargando los puntos, aguantando los ataques de Walton y forzando los errores del australiano.

