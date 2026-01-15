Carlos Alcaraz, autocrítico antes del Open de Australia: ''Tengo que mejorar aspectos fuera de la pista''

El murciano afronta el único Grand Slam que le falta para completar el puzzle con energía renovada, con la intención de rendir al máximo para conseguir el título que tanto ansia en Melbourne

Carlos Alcaraz llega al Open de Australia no solo como uno de los favoritos del torneo, si no que también en un estado de forma excepcional y con la mentalidad renovada. El número 1 del ranking ATP tiene un objetivo claro: conseguir el único Grand Slam que todavía falta en su palmarés.

Pero por el camino se encontrará con dos huesos duros de roer. Por un lado, Jannik Sinner quiere hacerse con su tercer título en Melbourne consecutivo, por lo que también va a ir a por todas en esta primera gran competición de la temporada. Pero por el otro no hay que olvidar que Novak Djokovic sigue dando caña, y que a pesar de las dificultades, continúa siendo el rey del Australian Open.

Alcaraz deja buenas sensaciones

Australia ya está en su fase previa y la semana pasada los dos pesos pesados del tenis actual dieron cátedra en Corea del Sur. Aunque fue en forma de exhibición, Carlitos pudo superar a su principal rival por 7-5 y 7-6. Además, en su último test en la Rod Laver Arena, venció a Alex de Miñaur por 6-3 y 6-4, mostrando una vez más su solidez y frescura física. Aunque no pudo ganar el One Point Slam contra Maria Sakkari, lo que justifica su actuación hoy contra el australiano en unas declaraciones recogidas por Puntodebreak: ''No quería quedarme con esa sensación de esa dejada frustrada, así que hoy vine con hambre de más''.

Eso sí, no quita la vista del la competición, con un nivel de hermetismo extremo por seguridad: ''No puedo decirte cuál fue el objetivo principal de mi pretemporada porque mis rivales están pendientes''. Unas palabras que revelan que tiene la vista puesta en ir a por todas en este Open de Australia que comenzará para el cuadro principal oficialmente el 18 de enero.

Las mejoras de cara al Open de Australia

''Tienes que tener cuidado con todos tus oponentes, todos los jugadores están dispuestos a trabajar duro para conseguir grandes cosas, así que tienes que estar preparado para ello'', comenzaba Alcaraz en la previa del Grand Slam australiano, teniendo claro algunos aspectos: ''Tengo que mantener la concentración, no perder el foco durante los partidos o incluso durante los torneos. Tengo que mejorar aspectos fuera de pista con respecto a la actualidad. Es algo que te ayuda mucho cuando sales a pista para dar el 100%''.

También declara que está trabajando ''mucho en ser feliz, comportarme bien y ser positivo''. Son cosas que comenta que ''quizá la gente piensa que no son tan importantes, pero para mí y en el tenis el lo fundamental''. Una evolución táctica que apuesta por un juego más agresivo desde el fondo, subidas frecuentes a red y un saque más refinado. Una prueba de fuego también para Samuel López, que actúa de entrenador principal desde su mediática ruptura con Juan Carlos Ferrero.