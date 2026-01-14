Jordan Smith, el amateur que eliminó a Sinner y ganó un millón en un solo punto

El australiano pasó de ser un completo desconocido al protagonista de la previa del Open de Australia, ganando el One Point Slam con un formato extremo que dejó fuera a los número 1 y 2 del mundo

El mundo del tenis está de enhorabuena con un nuevo formato en la previa al Open de Australia. La Opening Week del primer Grand Slam del año está siendo todo un éxito, con este One Point Slam que se celebra por primera vez tras un formato de prueba que hubo en 2025, donde los tenistas profesionales y amateur se lo juegan todo en un punto. El premio en esta ocasión ha sido de 1 millón de dólares australiano -casi 600.000 euros-, que se ha llevado Jordan Smith tras derrotar a Sinner en un torneo en el que también participaba Carlos Alcaraz.

Jordan Smith elimina a Sinner en el formato a muerte súbita

El gran protagonista de la velada ha sido Jordan Smith, un tenista aficionado y entrenador de Sydney, además de exjugador universitario. El australiano ha hecho historia al eliminar a Jannik Sinner, que cometió doble falta en su único saque permitido. Lo que ha condenado al italiano ha sido una regla para los profesionales de la ATP y de la WTA, ya que no tiene derecho a hacer un segundo servicio.

Entre otras curiosidades del torneo está el del uso del juego piedra, papel o tijera en vez de moneda para decidir quién elige el saque o el campo, una forma rápida y desenfadada de realizar este sorteo. Tras este, se juega el punto sin calentamiento y jugándose el punto directamente sin tiempo a pensar. El australiano también derrotó a Amanda Anisimova y a Joanna Garland, la número 117 del WTA. Esta profesional a su vez había eliminado a Nick Kyrgios y Alexander Zverev.

El buen perder de Carlos Alcaraz

Este divertido torneo ha triunfado entre otros motivos por la forma que tiene de conectar con los jóvenes, cada vez más acostumbrados a consumir y compartir contenidos de corta duración. Y como no, Carlos Alcaraz ha probado este nuevo formato que parece haber llegado para quedarse. El murciano ha caído en los octavos de final ante la griega Maria Sakkari, por un error inesperado. El español trató de cerrar el punto con una de sus famosas dejadas, pero la pelota no pasó la red y significó su eliminación inmediata.

Al menos se lo tomó con buen humor, comentando después de la derrota: ''La dejada es mi golpe, si somos sinceros, no se que ha pasado... nunca me había fallado, ni siquiera en los momentos más difíciles''. Eso sí, seguro que la diversión no ha faltado en el campeonato que relaja los ánimos antes de empezar las duras jornadas que viene por delante en el Open de Australia, el cuál Carlos Alcaraz espera llevarse para completar su colección con el único Grand Slam que le falta.