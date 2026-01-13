Carlos Alcaraz celebra su número 1 con los colores de los Lakers

Carlos Alcaraz sigue sin debutar este 2026, al igual que su principal rival, por lo que su número 1 sigue intacto, lo que ha celebrado en su primer entrenamiento en el Open de Australia vestido con la camiseta de Lebron James

Carlos Alcaraz tiene motivos para celebrar este lunes, pues se mantiene una semana más como número 1 del ranking, un mero trámite, pues no ha jugado aún ningún partido oficial este curso. Eso sí, ha tenido una manera muy peculiar de celebrarlo, saltando a entrenar en su primera aparición en pista en Australia, donde se ha vestido con la camiseta de Lebron James en Los Angeles Lakers. El murciano es un gran aficionado al baloncesto en general y a la NBA en particular y ha rendido así homenaje al alero de Akron, uno de los grandes de toda la historia.

El de El Palmar está ya ultimando su preparación del primer Grand Slam del año, en el que va a defender parte de sus opciones de seguir como líder de la ATP ante su gran rival, Jannik Sinner. Aunque eso sí, ambos han mostrado su gran relación, pues han optado estos días por viajar juntos en avión privado a Melbourne, tras disputar una exhibición en Corea del Sur en la que Carlitos se llevó la victoria.

Alcaraz sigue como número 1 y hay cambios en el top 10

En lo que se refiere al top ten, en el que Alcaraz sigue mandando, hay cambios. Lorenzo Musetti, finalista en Hong Kong, se ha metido entre los cinco primeros. El podio no se ha movido tras la última actualización de la ATP, la última antes de que inicie el Open de Australia este domingo. Lidera Alcaraz con 12.050 puntos, seguido de Jannik Sinner con 11.500 puntos, y con casi la mitad de los puntos que el italiano, se encuentra Alexander Zverev, con 5.105 puntos, en el tercer puesto seguido de Novak Djokovic, en el cuarto puesto con 4.780 puntos.

A Musetti le sirvieron sus grandes actuaciones en Hong Kong para aparecer como el número cinco del mundo con 4.105 puntos tras sumar 115 puntos. Sin embargo, no le bastó para llevarse el torneo tras perder una final por séptima vez consecutiva frente al kazajo Alexander Bublik por 7-6 y 6-3.

Por su parte, Felix Auger-Aliassime baja a la séptima posición, con 3.990 puntos, tras perder 200 puntos además de haber caído junto a Canadá en Sídney durante la United Cup. Alexandr Bublik entra entre los diez mejores del mundo por primera vez en su carrera tras imponerse a Musetti en la mencionada final de Hong Kong y ya suma 3.065 puntos tras cosechar 220 puntos en el torneo.