Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llegan juntos a Australia

Después de la exhibición que disputaron en Corea del Sur el sábado, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner optaron por una decisión drástica y viajaron hasta Melbourne juntos, permitiéndose el lujo de ir en el mismo jet privado

El Open de Australia, primer grande del año, ya casi está aquí. El día 18, domingo de esta semana, será cuando arranque la acción en Melbourne, donde ya está en marcha la previa. Y por eso mismo, los dos grandes favoritos ya han llegado a la ciudad australiana, aunque ha sorprendido el como lo han hecho, pues han aterrizado allí a la vez. Tras jugar una exhibición en Incheon, Corea del Sur, los dos astros del tenis mundial han elegido viajar juntos en un jet privado para ahorrar tiempo y dinero y así poder llegar antes y con mucho más espacio a tierras 'aussies', una gran ventaja que tanto para ellos como para sus equipos les permite llegar y ponerse desde ya a entrenar para preparar el torneo sin problemas.

El descanso de los guerreros

Nada más pisar suelo australiano han respondido a unas preguntas sobre el vuelo y la realidad es que lo han aprovechado para descansar. Un jet de este tipo tiene la ventaja de que es mucho más tranquilo y para ambas estrellas ha sido una bendición para ganar tiempo, aunque ya en el aire han estado durmiendo. Lo ha confesado el italiano: "Los dos dormimos bastante, así que no charlamos tanto. Pero está genial tener a los dos equipos en el mismo avión. Estuvo bien". De hecho, se les podía ver en la cara que el cansancio era patente.

Ahora, a por Melbourne

Una vez que ya han aterrizado en la ciudad australiana ya están preparados para la acción. A final de semana, el domingo, es cuando se inician las hostilidades, aunque antes será el sorteo, clave como siempre debido a la cantidad de outsiders que pueden aparecer siempre. Ahora tendrán unos días para aclimatarse, entrenar, algo que harán ya este lunes y sobre todo, ponerse en marcha para poder pelear por este primer grande del año, que para Sinner sería el tercero seguido y para Alcaraz significaría el 'career' Grand Slam, lo que haría que fuera el más joven en lograr los cuatro grandes en una carrera.

Por lo pronto el siguiente paso va a ser, para el murciano, volver a pista, lo hará este jueves 15 de enero, cuando dispute su última exhibición antes de que arranque el evento. En este caso su rival será otro de los grandes favoritos, Álex de Miñaur, quien le propondrá una gran piedra de toque para terminar de apuntalar su físico y su tenis.