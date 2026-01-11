Alcaraz y Sinner afinan su rivalidad antes del Open de Australia: ''Nos motivamos a ser mejores''

El murciano y el italiano han compartido vuelo rumbo a Australia en la antesala del primer Grand Slam de la temporada tras el millonario partido de exhibición que jugaron el pasado sábado

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz son uno de los ejemplos más destacados de deportividad. Una relación en la que son enemigos en el momento en el que cruzan la red, pero que fuera de la pista mantienen una amistad genuina. Una conexión que no esconden, declarando el italiano en rueda de prensa tras ganar a Alexander Bublik en el US Open: ''Somos enemigos al entrar en la pista, pero después hay una buena amistad''.

Alcaraz también se ha deshecho en elogios sobre el de San Candido, dejando claro que lo empuja a ser mejor cada día y que está ''muy feliz de poder tener esta rivalidad''. Tras el partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon en Corea del Sur, ambos tenistas han viajado rumbo a Australia para empezar la preparación del primer Grand Slam de la temporada que arranca mañana, 12 de enero, y finalizará el 1 de febrero.

El vuelo de Alcaraz y Sinner

En un vídeo de Eurosport, el número 1 del mundo y el número 2 han hablado tras bajarse del vuelo que les ha llevado hasta la primera gran competición del año, el Open de Australia, hablando Carlitos sobre el respeto que se tienen: ''Siempre es un placer. Es un hecho que la temporada ha comenzado, y estoy muy emocionado. Así que necesitaba jugar más para estar listo, así que es bueno estar de vuelta aquí''.

Por su parte Sinner decidió revelar algún que otro secreto sobre el vuelo, confesando que ambos son muy 'dormilones': ''Es genial, los dos dormimos bastante. No hemos hablado mucho, pero es genial tener a ambos equipos en el mismo avión, y estuvo bien''.

Una nueva reflexión sobre la rivalidad

Es obvio que son rivales en la pista, hasta el punto que por el momento nadie les ha podido hacer competencia. Una reflexión que vuelve a reforzar la rivalidad sana: ''Bueno, creo que nos motivamos mutuamente para ser mejores. Eso es lo que me quedo de esta buena rivalidad. Creo que todos necesitamos a alguien que nos impulse a ser mejores, a dar el cien por cien, y eso es lo que hacemos siempre''.

''Sí, quiero decir... creo que cada persona es diferente, en cierto modo. Así que es bueno para el deporte tener diferentes personalidades y estilos de juego, es genial compartir la pista con él. Veo una perspectiva completamente diferente sobre cómo abordar ciertos puntos, y eso es genial, así que todo está bien'', finalizaba Sinner, dejando claro que tienen la misma opinión. Una demostración de que los que son actualmente los mejores tenistas del mundo no solo rivalizan, si no que también se aportan entre ellos.