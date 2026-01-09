Alcaraz y Sinner, ¿juntos en un dobles?

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están esta semana en Corea del Sur, donde van a disputar una exhibición el sábado, pero antes han tenido tiempo para hablar de su futuro y se ha abierto la posibilidad de jugar juntos un dobles

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos grandes estandartes del tenis moderno, dos estrellas rutilantes que saben perfectamente que no hay prácticamente nadie que les pueda ganar de forma recurrente y son el gran rival el uno del otro. Las tres últimas finales de Grand Slam jugadas entre sí les avalan, o el hecho de haberse repartido los últimos ocho. Son los dos mejores con una diferencia muy grande, pero ahora quieren ir un paso más y jugar juntos, en una opción que no estaba sobre la mesa, pero que han abierto ellos mismo este viernes en Corea del Sur.

Sinner y Alcaraz van a jugar el sábado una exhibición en Incheon, pero antes, además de desatar la locura en el país asiático, han tenido la oportunidad de hablar ante los medios en la presentación del evento, donde ha salido el tema del dobles y lejos de rehuir la pregunta, se han lanzado al barro, abriendo de par en par la posibilidad de jugar juntos en un futuro. Carlitos ha sido el más vehemente, imaginando incluso el plan de partido: "Estaría bien. Yo juego en la derecha y él se pone en el lado del revés", decía Carlitos ante la sonrisa de complicidad de Sinner. "Nunca hemos hablado de ello, pero sería divertido. Quizá lo hagamos este año en plan sorpresa".

Por su parte el italiano tampoco se ha negado a llevarlo a cabo, sabedor de que sería un momento muy destacado en el tenis mundial, al ser ambos los dos grandes estandartes mundiales: “Estoy de acuerdo con ello. Nunca lo hemos hablado, pero sería divertido jugar al menos una vez en dobles con Alcaraz”. Falta por ver si terminan por hacerlo este 2026, en el que el calendario es tan apretado.

La juventud al poder

Si algo tienen Alcaraz y Sinner por delante para jugar juntos un dobles o para lo que quieran, son años. El murciano apenas ha soplado 22 velas y el italiano 24, es decir, sus carreras aún están por llegar al mejor momento, y están aún desarrollándose, pese a que ya sean leyendas en el más amplio sentido de la palabra. De hecho, en la misma rueda de prensa les han preguntado por su primer duelo, que data de 2021 en el Masters 1000 de París-Bercy. El transalpino ha confesado que desde el primer momento en que saltó a la pista contra Alcaraz vio que era alguien "especial" pese a tener dos años menos.