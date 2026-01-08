Carlos Alcaraz desata el caos en Corea antes de Sinner

Carlos Alcaraz ya ha llegado a Corea, donde ha desatado la locura antes de su duelo ante Jannik Sinner de este sábado, el cuál va a reportarles a ambos tenistas unas ganancias descomunales

Quedan poco menos de una semana -10 días- para que arranque el primer gran torneo de tenis de 2026, el Open de Australia, y aunque ya hay algunos eventos en juego, las mejores raquetas del planeta no estarán en pista hasta Melbourne. Al menos de forma oficial, pues Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han elegido debutar 8 días antes, este sábado, en Corea, donde van a disputar una exhibición entre sí. Por lo pronto ya están en el país asiático, donde el murciano se ha dado un baño de masas.

El español, número uno ATP, desató la locura a su llegada este jueves a Corea del Sur. Numerosos aficionados se acercaron al aeropuerto de Seúl para ver de cerca a su ídolo, hacerse una foto con él o conseguir un autógrafo. El español, vestido de negro y con gorra, trató de pasar inadvertido, pero fue imposible y acabó rodeado por los seguidores, en la que es su primera gran toma de contacto con el público de fuera de su ciudad, después de haber pasado varias semanas de preparación en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia y el revuelo montado por la ruptura con su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que no sigue junto a él esta nueva temporada.

Este partido de exhibición frente a Sinner es el único previsto antes del Open de Australia, el único Grand Slam que aún no figura en su palmarés. Y una buena previa del duelo entre ambas estrellas, que se han enfrentado dieciséis veces en sus carreras, con balance favorable para el español con diez victorias, de las cuales cinco son en finales de un total de ocho.

Una exhibición muy lucrativa

Mucho se ha hablado sobre el gusto de Alcaraz, Sinner y el resto de grandes estrellas de la ATP por las exhibiciones de este tipo, más aún en momentos como este en el que están en plena pretemporada, o como hizo el murciano el año pasado tras el final de curso, cuando disputó varias en Estados Unidos. Puede parecer contraproducente, sin embargo, la realidad es que hay un motivo por encima de todos, el dinero. Un buen ejemplo es el duelo de este sábado en Corea, donde según La Gazzetta, Sinner y Alcaraz recibirán una suma cercana a los dos millones de euros cada uno por su actuación en el partido. En comparación, una victoria en el Open de Australia da 2,4 millones de euros. Y esto es solo una muestra, pues ambos ya pelearon por los casi seis millones que dio el Six Kings Slam.