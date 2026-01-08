Paula Badosa no puede con Rybakina en su primer gran reto de 2026

Paula Badosa ha sufrido su primera derrota del año en el partido de más nivel que se ha encontrado hasta ahora en el WTA 500 de Brisbane, ante la ganadora de las WTA Finals, Elena Rybakina, que no le ha dado opción alguna

Volver después de una lesión no es nada fácil, y si en tu segundo partido después de muchos meses parada tienes enfrente a una de las mejores jugadoras del mundo, todo se complica incluso más. Un buen ejemplo de esto es Paula Badosa, quien en el WTA 500 de Brisbane, el lugar elegido ara su retorno a las pistas, tenía enfrente en los octavos de final a Elena Rybakina, y ante la kazaja si que ha notado la inactividad, dejando patente que aunque va por buen camino, si que le falta algo de rodaje para pelear con las grandes raquetas del circuito.

La tenista española cedió en dos de forma clara, por 6-3 y 6-2. La kazaka es la quinta de la clasificación de la WTA, mientras la española se encuentra en la vigésimo quinta plaza, pero más allá de esa diferencia la principal es que hasta este torneo Badosa no jugaba desde el pasado 28 de septiembre tras su retirada del torneo de Pekín, volvió el pasado 4 de enero formando pareja con la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, en el cuadro de dobles de la cita de Brisbane. De hecho ya se palpó que no estaba del todo bien en la primera ronda, donde la de Begur se impuso el martes a la checa Marie Bouzkova por 6-7, 6-4 y 6-2, después de tres horas y tres minutos, un desgaste que a la larga le ha lastrado.

Por su parte, Sabalenka, gran favorita, superó en dos sets este jueves a la rumana Sorana Cirstea para lograr una plaza en los cuartos de final, y la checa Karolina Muchova, vigésima de la WTA, dio la sorpresa ante la décima en el ranking, la rusa Ekaterina Alexandrova, 6-4 y 7-5.

El Open de Australia, en el horizonte

El gran objetivo de Paula Badosa en este regreso es, además de mantenerse sana, el Open de Australia. En 2025 vivió en Melbourne su gran momento, pues consiguió llegar hasta semifinales con un juego muy solvente, demostrando que estaba para grandes cosas. Aunque Sabalenka le arrebató el sueño de pelear por su primer grande, si que consiguió entrar al top 10 de la WTA, posición en la que aguantó hasta que de nuevo las lesiones volvieron y la maltrataron todo el año. Ahora tiene la ventaja de que mantiene su estatus de cabeza de serie, pero si las cosas no le salen bien, su caída en el ranking será muy grande.