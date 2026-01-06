Paula Badosa vuelve a sonreír en Brisbane con una remontada de carácter

La española empieza a confirmar que su regreso va en serio. Este día de Reyes ha regalado a Badosa una trabajada remontada ante Marie Bouzkova en su estreno individual en el WTA de Brisbane, una victoria balsámica que la deja como única representante española y refuerza sus sensaciones tras meses lejos de las pistas

Paula Badosa tomó una decisión fundamental: parar por completo hasta recuperarse al 100%. La tenista anunció a finales de septiembre del pasado año que daba por finalizada su temporada y que no competiría más hasta 2026. Una lesión crónica en la espalda le ha traído por el camino de la amargura, viéndose obligada a retirarse del torneo de Pekín, su punto de inflexión.

Pero año nuevo, vida nueva. La de Bugur ha cumplido lo que dijo y no ha jugado hasta hoy, 6 de enero. Y que mejor día que el de Reyes para volver por todo lo alto en el WTA de Brisbane, donde ha remontado a la checa Marie Bouzkova. Un día mágico para Badosa, que vuelve a sonreír después de las dificultades.

Badosa, unica representante española

Paula Badosa era la única que quedaba en pie de la 'Armada', ya que Pablo Carreño cayó ante Grigor Dimitrov por 6-3 y 6-2. También se bajaron de la competición Alejandro Davidovich y Cristina Bucsa, que disputaron sus partidos contra Brandon Nakashima por 7-6 (4) y 6-4 y contra Aryna Sabalenka respectivamente. La número uno del ranking WTA no tuvo piedad y ganó a la moldava -que creció en Cantabria- sin ningún tipo de piedad con un 6-0 y 6-1.

Marie Bouzkova no se lo puso fácil a Badosa, que sufrió para mantener su servicio. Aunque la tenista de Begur fue de menos a más e incluso dispuso de dos puntos de set, no fue posibles materializarlo, cayendo el tie-break del lado de la checa, cometiendo 12 errores frente a los 26 que cometió la española. Eso sí, sacó fuerzas de su interior y consiguió arrancar el segundo set con mucha más fuerza, hasta el punto de llevárselo con un 6-4.

Gran actuación de Paula ante Bouzkova

Aunque si algo sorprendió fue que a pesar de haber estado alejada un tiempo de la competición seguía teniendo su toque y sus ganas de luchar. En la traca final, consiguió encadenar cuatro juegos consecutivos que le sirvieron para dejar el partido finiquitado y la victoria para casa. Ahora el reto al que se enfrenta es el definitivo, pasando por su rival para esta madrugada, número uno del mundo y amiga Aryna Sabalenka.

En unas declaraciones recogida por As tras el encuentro, Badosa ha dicho unas palabras de agradecimiento: ''Estoy exhausta. No sé por qué, pero mis partidos siempre rondan las tres horas. Bienvenido, 2026. Marie ha jugado muy bien; nos conocemos desde júniors y es una gran jugadora y mejor persona. Gracias por estar aquí tan tarde''