Paula Badosa rompe el silencio sobre su depresión: ''A los 18 años pasé por momentos muy oscuros''

La tenista abrió su corazón, hablando sin filtros sobre la presión, la soledad y la depresión que vivió en su más prematura juventud

Paula Badosa ha tenido un 2025 agridulce, marcado por el regreso a la élite a principios de años y un cierre amargo debido a las lesiones recurrentes. Su mejor momento del año lo tuvo en el Australian Open, alcanzando las semifinales derrotando a jugadoras como Coco Gauff en los cuartos de final. Cayó ante Aryna Sabalenka, aunque llegar a las puertas del último partido le dio ánimos para continuar la temporada.

Precisamente gracias a esa actuación en Melbourne, Badosa volvió a entrar en las 10 mejores del mundo en enero de 2025. Después de esto, tuvo actuaciones sólidas en Doha y cuando empezó a dar señales de fatiga física. En Wimbledon, se vio obligada a retirarse prematuramente tras sufrir una derrota muscular y en el US Open tuvo que renunciar al último Grand Slam de la temporada debido a que los dolores de espalda no remitían.

Los duros comienzos de Badosa

Cuando la nacida en Manhattan comenzó a hacer sus primeros pinitos en el tenis, no fue fácil para ella: ''Tenía 17-18 años y, a esa edad, mentalmente no estás preparada para manejar todo ese peso de expectativas, toda esa presión''. La jugadora comenzó a destacar internacionalmente tras su victoria en Roland Garros Junior en 2015. Algo que le pasó, ya que ''también estaba la parte mediática esperando que, siendo tan joven, yo fuera una leyenda... porque me estaban comparando con una leyenda'', comentó durante el World Sports Summit 2025.

''Creo que no tenía la madurez en ese momento, así que llevar esa 'mochila' tan joven fue muy difícil de gestionar. Por eso pasé por momentos muy difíciles, o digamos, momentos oscuros a esa edad''. También ha hablado de su gran amiga Ons Jabeur, con la que tiene una gran complicidad y que le ha acompañado en parte de su carrera: ''Fuimos muy buenas júniors, ganamos un Grand Slam júnior... y luego pasar a profesional es la realidad del tour, y en ese momento fue muy difícil de manejar. Es un deporte muy solitario, así que lidiar con todo eso fue difícil''.

La importancia de la salud mental en el tenis

''Dentro del deporte, es muy importante hablar. Yo lo tenía claro: si algún día tenía voz, quería hablar y normalizar algo que es normal. Para mí es muy importante normalizar que pasé por depresión cuando era muy joven, con 18-19 años'', declaraba la 25 del ranking WTA. Quiso recordar el caso del italiano ''Del Piero puso el ejemplo: la gente solo ve cuando hace sol, el trofeo que acabas de ganar... pero detrás está el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la depresión, las emociones...'' siendo ''muy importante que el atleta se exprese'' ya que ''a veces se olvidad de que somos seres humanos. No somos roborts, no somos superhéroes''.

Recalca que ''es muy importante tener conversaciones con tu gente, rodearte de las mejores personas posibles, las que te quieren en lo personal y también en lo profesional'' admitiendo que ''lo que me mantuvo fue la pasión por este deporte. Era muy joven, muy sola... no sabía cuál era la decisión correcta, no tenía nadie que me guiara''. Aunque, a pesar de las dificultades, sigue apunta al futuro: ''Quiero ganar un Grand Slam y todavía hoy es mi sueño... es por lo que me levanto cada día. El tenis siempre te va a llevar al límite mental y emocional... siempre hay altos y bajos, dudas. Tener ese sueño que perseguir es lo que me mantiene empujando''.