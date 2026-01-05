Bucsa gana en Brisbane y tendrá doble cita contra Sabalenka

Cristina Bucsa ha comenzado su temporada con una gran victoria en Brisbane, remontando a Anna Bondar, lo que le citará con Sabalenka en segunda ronda, a la vez que se medirá a la bielorrusa y a Paula Badosa en el dobles

El tenis femenino español está comenzando su año en diferentes lugares, pero dejando su sello con autoridad. Por ejemplo en la United Cup hemos visto a Jessica Bouzas logrando una victoria de peso ante una de las grandes de la WTA, Coco Gauff; mientras que en Auckland Kaitlin Torres-Quevedo también ha ganado en primera ronda. Y por último, en el mejor torneo de cuantos hay en marcha, Cristina Bucsa ha conseguido una gran remontada ante Anna Bondar en su estreno. Eso sí, a la de Torrelavega ahora le tocará subir el nivel, pues se enfrentará en la segunda a la número 1 mundial, Aryna Sabalenka.

La española remontó ante la húngara para ganar en tres mangas en la primera eliminatoria del torneo australiano y encontrarse en la segunda con la bielorrusa. Bucsa sacó adelante un difícil partido ante una rival más rodada, que procedía de la previa, y que la llevó al límite. Bucsa venció por 4-6, 7-6 y 6-2 en dos horas y veinte minutos. Un partido que tuvo dos momentos muy diferenciados, con el dominio de la magiar de inicio y el crecimiento descomunal de la española después de un muy igualado segundo set, donde sobrevivió y en la tercera no dio opción a su rival, aprovechando precisamente ese cansancio provocado por venir de la previa.

La jugadora húngara tuvo el partido en su mano cuando en la segunda manga se situó con 5-4 y saque a favor, pero la española reaccionó de inmediato. Le devolvió la rotura en blanco y consiguió alcanzar el desempate, en el que rápidamente tomó la iniciativa con un 3-1 y ya no la abandonó. Y en el último set fue un huracán ante una rival disminuida por el desgaste e incapaz de hacer frente al empuje con el que estaba jugando la número 3 de la armada.

Bucsa, contra 'Sabadosa' en el dobles

El duelo individual no será el único para la cántabra esta semana ante la número 1 del mundo. Y es que además de este partido también se medirá a la dupla que forman la bielorrusa y Paula Badosa, quienes se estrenaron con victoria ante Zhang y Samsonova en primera ronda, en la vuelta a la pista de la de Begur tras muchos meses alejada de ella. Ahora en segunda ronda subirá y mucho el nivel, pues se enfrentarán a las terceras favoritas, dos doblistas de máximo nivel como la española y la australiana Ellen Perez.