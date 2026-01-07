La retirada de Badosa y Sabalenka abre el camino a Bucsa en Brisbane

La española y la bielorrusa han vuelto a dejar claro cuales son sus prioridades en este arranque de temporada. La pareja se ha retirado de los cuartos de final del dobles del WTA de Brisbane sin que exista problema físico alguno, una decisión estratégica para centrarse en el cuadro individual, donde ambas saltarán a la pista este jueves en busca de los cuartos de final

El dúo formado por Iryna Sabalenka y Paula Badosa se baja del tren de los dobles, dando esquinazo a los cuartos del WTA 500 de Brisbane. El dúo Sabadosa decidió retirarse del cuadro de dobles que se celebraba este miércoles 7 de enero, alzando a las semifinales a Cristina Bucsa y a Ellen Perez. Se retiran pero siguen vivas en el torneo de individuales, en el que han decidido centrar sus fuerzas para lo que se viene.

Sabalenka y Badosa saben sus prioridades

El primer partido que disputaron lo ganaron con éxito, con un 7-6, 7-6 ante Samsonova y Zhang, pero la decisión de centrarse en los individuales es prioritaria. Paula Badosa consiguió ayer pasar a octavos de final ante la checa Marie Bouzkova, en un extenuante partido de tres horas. Cabe recordar que la española dio por terminada su temporada en septiembre por una lesión crónica en la espalda que la obligó a retirarse en el torneo de Pekín y tomarse un descanso hasta ahora.

Ambas quieren usar la retirada para evitar el desgaste excesivo o posibles lesiones antes de la primera gran cita de la temporada: el Open de Australia. Y más teniendo en cuenta que Badosa viene de un largo periodo de inactividad y de un partido largo e intenso ayer. La de Begur ha abandonado seis de los últimos dobles que ha jugado, además, la dupla fuera y dentro de la pista tiene otro antecedente de abandono: los cuartos de Stuttgart en 2022.

Bucsa lo celebra

Que Sabalenka y Badosa se hayan bajado del tres es una noticia buenísima para la moldava afincada en Cantabria desde los tres años y que representa a España en competiciones internacionales. Cristina Bucsa ganó en 2024 una medalla de bronce junto a Sara Sorribes en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esto le da a la tenista española un pase directo a las semifinales sin gastar nada de energía, ahorrándose un partido de alta intensidad contra nada más y nada menos que la número 1 del mundo, Iryna Sabalenka. A esto se suma también el hecho de llegar a las semifinales de un WTA 500, asegurándose un botín importante de de puntos para el ranking de dobles, ayudándola a mantener una estabilidad para el Open de Australia. También es una buena noticia para su bolsillo, ya que al avanzar por walkover, tanto Cristina como la australiana Ellen Perez se aseguran el premio en metálico correspondiente a las semifinalistas, sin importar lo que ocurra en el siguiente partido.