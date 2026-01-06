La Copa Davis 2026 toma forma: cruces, ausencias de peso y posibles rivales de España
El nuevo formato recupera la esencia de las eliminatorias clásicas, pero arranca marcado por grandes ausencias, cruces trampa y una España que espera rival con la Ensaladera en el horizonte
Cambiamos de año y de temporada, con una Copa 2026 que regresa a las raíces del torneo. Para ello, dice adiós definitivamente a la fase de grupos de septiembre que se utilizaba anteriormente con el objetivo de recuperar el ambiente clásico con los equipos jugando en casa o como visitantes. Eso sí, con Italia como campeón y anfitrión y España como país finalista, se 'libran' de disputar este primer cruces. También destaca la ausencia de los Top 20 del tenis, debido al apretado calendario del que Alcaraz se ha quejado en más de una ocasión, y el riesgo de lesiones.
La decisión de eliminar el formato anterior es debido a que muchas series se jugaban con gradas vacías cuando no participaba el país anfitrión. Ahora que se vuelve al formato local y visitante, se garantiza que cada eliminatoria tenga el ambiente de la Copa Davis.
España se enfrentará a Chile o a Serbia
Para saber quién será el rival de España, el trámite lo tendrán en el cruce entre Chile y Serbia, de donde saldrá el rival de España. Los serbios no tendrán a Novak Djokovic, pero si que tendrán a Hamad Medjedovic y Dusan Lajovic. Los chilenos si que tienen su triada preparada, con Cristian Garín, Alejandro Tabilo y Nico Jarry que irán a por todas.
Un campeonato en el que se nota la ausencia de nombres más mediáticos como Rune, Zverev o Miñaur, pero que dota al campeonato de un carácter original en el que se abre la posibilidad de que pueda ocurrir cualquier cosa. Estos son los cruces:
Chile vs Serbia (Viernes 6 y sábado 7 de febrero: Santiago de Chile, tierra batida al aire libre)
Chile: Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios Vera, Nicolás Jarry, Matías Soto
Serbia: Hamad Medjedovic, Dusan Lajovic, Ognjen Milic, Ivan Sabanov, Matej Sabanov
Alemania vs Perú (Viernes 6 y sábado 7 de febrero; Dusseldorf, pista dura bajo techo)
Alemania: Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Puetz, Kevin Krawietz
Perú: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino
Croacia vs Dinamarca (Viernes 6 y sábado 7 de febrero: Varazdin, pista dura bajo techo)
Croacia: Marin Cilic, Dino Prizmic, Mate Pavic, Nikola Mektic
Dinamarca: Elmer Moller, August Holmgren, Carl Emil Overbeck, Johannes Ingildsen, Oskar Brostrom Poulsen
Ecuador vs Australia (Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Quito, tierra batida al aire libre)
Ecuador: Álvaro Guillén Meza, Andrés Andrade, Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo, Emilio Camacho
Australia: James Duckworth, Aleksandar Vukic, Rinky Hijikata, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis
Noruega vs Gran Bretaña (Jueves 5 y viernes 6 de febrero: Oslo, pista dura bajo techo)
Noruega: Casper Ruud, Nikolai Budkov Kjaer, Viktor Durasovic, Andreja Petrovic, Lukas Hellum Lilleengen
Gran Bretaña: Jack Draper, Cameron Norrie, Jacob Fearnley, Lloyd Glasspool, Julian Cash
Bulgaria vs Bélgica (Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Plovdiv, tierra batida bajo techo)
Bulgaria: Petr Nesterov, Iliyan Radulov, Alexander Donski, Ivan Ivanov, Alexander Vasilev
Bélgica: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Sander Gille, Joran Vliegen
Japón vs Austria (Viernes 6 y sábado 7 de febrero: Tokio, pista dura bajo techo)
Japón: Shintaro Mochizuki, Yoshihito Nishioka, Yosuke Watanuki, Kei Nishikori, Takeru Yuzuki
Austria: Filip Misolic, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lucas Miedler, Alexander Erler
India vs Países Bajos (Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Bengaluru, pista dura al aire libre)
India: Sumit Nagal, Karan Singh, Dhakshineswar Suresh, Yuki Bhambri, Choudary Bollipalli
Países Bajos: Jesper de Jong, Guy den Ouden, David Pel, Sander Arends
Corea del Sur vs Argentina (Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Busan, pista dura bajo techo
Corea del Sur: Shin Sanhui, Hyeon Chung, Soonwoo Kwon, Uisung Park, Ji-Sung Nam
Argentina: Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Guido Andreozzi, Andrés Molteni
Hundía vs Estados Unidos (Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Tatabánya, tierra batida bajo techo)
Hungría: Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Peter Fajta, Mate Valkusz, Matyas Fuele
Estados Unidos: Ethan Quinn, Emilio Nava, Austin Krajicek, Rajeev Ram
República Checa vs Suecia (Sábado 7 domingo 8 de febrero: Jihlava, pista dura bajo techo)
República Checa: Jakub Mensik, Jiri Lehecka, Petr Nouza, Patrik Rikl
Suecia: Olle Wallin, Leo Borg, Erik Grevelius, Andre Goransson
Francia vs Eslovaquia (Sábado 7 y domingo 8 de febrero: Le Portel, pista dura bajo techo)
Francia: Arthur Rinderknech, Ugo Humbert, Pierre-Hugues Herbert, Benjamin Bonzi
Eslovaquia: Lukas Klein, Alex Molcan, Norbert Gombos, Milos Karol, Lukas Pokorny
Canadá vs Brasil (Viernes 6 y sábado 7 de febrero: Vancouver, pista dura bajo techo)
Canadá: Gabriel Diallo, Liam Draxl, Alexis Galarneau, Nicolas Arsenault, Cleeve Harper
Brasil: Joao Lucas Reis da Silva, Gustavo Heide, Matheus Pucinelli de Almeida, Fernando Romboli, Marcelo Melo