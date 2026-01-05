Carlos Alcaraz retrasa su marcha a Corea

Carlos Alcaraz tenía previsto viajar hasta Corea a inicios de semana para empezar a preparar la exhibición que disputará contra Jannik Sinner el día 10, sin embargo, lo ha retrasado y pasará el día de Reyes con los suyos en Murcia

El tenis se prepara para un inicio de la temporada dentro de unos días en el Open de Australia, pero mientras que ya están en marcha diferentes torneos como el ATP 250 de Brisbane o la United Cup, donde Daniil Medvedev, Alexander Zverev o Taylor Fritz han arrancado su campaña, otros eligen hacerlo en exhibiciones, con más dinero al bolsillo y menos tensión competitiva antes del primer grande. En este último grupo está el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, que debutará contra Jannik Sinner en Corea del Sur el próximo 10 de enero, sin embargo, ha retrasado su marcha al país asiático para apurar la celebraciones navideñas en Murcia junto a su familia.

El día de Reyes, en casa

Alcaraz retrasará al miércoles su viaje a Corea del Sur, donde participará en una exhibición frente a Jannik Sinner el sábado en la ciudad de Incheon, por lo que los Reyes Magos le llegarán a su casa familiar de El Palmar aunque el regalo inminente que quiere el número 1 del circuito ATP es la conquista del Abierto de Australia. El joven tenista, de 22 años, apura sus días navideños con su gente, aunque no las vacaciones, que para él acabaron hace casi un mes, cuando empezó la pretemporada bajo la supervisión directa de Samuel López.

Unas semanas de trabajo con centro neurálgico en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, su club de siempre, darán paso a un par de exhibiciones, la primera y más mediática enfrentándose a Sinner, que ocupa el segundo puesto en el ranking internacional y es el gran rival del murciano. Mientras que antes de su debut en Melbourne jugará, el 15 de enero, ante Álex de Miñaur.

Una larga pretemporada

Alcaraz ha vivido este intenso mes en casa, preparando la campaña 2026 entrenando junto a Samu López desde el 13 de diciembre. Apenas unos días después de anunciar su ruptura con Juan Carlos Ferrero arrancó la preparación de la próxima campaña con López, quien le ha cambiado su mecánica del saque entre otras mejoras en su juego. Ahora, después de cuatro intensas semanas de entrenamiento, es el momento de poner rumbo a su gran objetivo, el Open de Australia, en el que tratará de convertirse en el jugador más joven en cerrar el 'career' Grand Slam. Antes estará en Corea, donde el duelo ante Sinner será el primero de muchos en los próximos 11 meses.