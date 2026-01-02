Carlos Alcaraz se estrena en pista en 2026

Carlos Alcaraz ha celebrado este viernes 2 de enero su primer entrenamiento en pista de 2026, una buena prueba antes de viajar la semana que viene hasta Corea para una exhibición contra Jannik Sinner, y más tarde al Open de Australia desde el día 18

Carlos Alcaraz ha tardado apenas dos días en comenzar a entrenar en 2026. Tras tomarse un día 'libre' el día 1 de enero tras celebrar la entrada al nuevo año con los suyos en Murcia, el número 1 del mundo no lo ha postergado más y este viernes 2 de enero ya está entrenando de nuevo en pista. Después de casi tres semanas de intensa pretemporada todas las piezas comienzan a encajar y cada vez está más fino de cara a una temporada durísima en la que tiene una misión, defender el número 1 del mundo de los ataques de Jannik Sinner.

El primer paso de este curso empezará en Asia, concretamente en Corea del Sur, donde el día 10 de enero jugará una exhibición frente a Sinner en Incheon. Será la primera toma de contacto de un curso en el que casi con total seguridad se medirán de forma recurrente. Carlitos pondrá rumbo a tierras coreanas a mediados de la próxima semana, donde tras un largo viaje volverá a entrenar y a terminar de prepararlo todo de cara al duelo ante el de San Cándido y sobre todo al Open de Australia.

Contra De Miñaur en sus tierras

Más allá de sus compromisos en Asia y lo que se le presenta por delante en este inicio de año, Alcaraz tiene en Australia su gran objetivo, pero no será hasta el 18 de enero cuando arranque la acción en Melbourne, sin embargo, antes tendrá un partido de mucho nivel para prepararse y llegar al 100%. El rival será Álex de Miñaur, número 7 del mundo y una gran piedra de toque para saber cuál es su nivel. La fecha, el 15 de enero, y así, entre el 'aussie' y Sinner, podrá conocer exactamente los aspectos en los que centrarse de cara al inicio oficial de la competición.

Una campaña cargada de torneos

Como ya hemos mencionado todo pasa por defender el número 1 del mundo de la mejora de Sinner, y estos meses iniciales serán claves, pues el italiano estuvo sancionado en 2025 entre febrero y mayo, por lo que no defiende puntos y podrá sumar mucho. Además, el de El Palmar ganó en Rotterdam y Montecarlo, puntos que deberá defender, aunque también tiene margen de mejora, especialmente en marzo, cuando Indian Wells y Miami, dos eventos que le fueron regular el año pasado, serán un gran banco para sumar y seguir luchando por liderar la ATP.