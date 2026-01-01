Carlos Alcaraz encara 2026 pudiendo marcar historia en los cuatro Grand Slams

El murciano afronta un 2026 repleto de desafíos, pudiendo hacer historia en los cuatro Grand Slams, comenzando su año en Australia desde el próximo 12 de enero

Carlos Alcaraz cerró el 2025 como primero del ranking de la ATP, un logro de categoría que le ha hecho terminar el mejor año de su carrera, según sus propias palabras. El murciano ya mira hacia el Open de Australia, el único de los Grand Slams que le falta en su colección y que si lo ganase esta temporada le arrebataría a Rafa Nadal el título moral de ser el tenista más joven en haber ganado los cuatro grandes.

El Open de Australia, la asignatura pendiente

Hasta el cierre de la temporada 2025, Alcaraz ha ganado un total de 6 títulos de Grand Slam, con un récord casi impecable en finales de 6-1, perdiendo tan solo en Wimbledon ante Jannik Sinner. Tiene dos de cada uno de los trofeos menos de su tan ansiado Open de Australia.

La vista puesta en el Career Grand Slam

El primer gran logro y el objetivo de Carlos Alcaraz está a la vuelta de la esquina, ya que tendría lugar en el Open de Australia. Si consiguiese sumar este premio a su vitrina, se convertiría en el más joven en conseguirlo, ya que tiene 22 años. Aunque las segundas oportunidades también existen, ya que en 2027 también podrá hacerlo y seguiría superando a Rafael Nadal, que lo ganó con 24 años en el año 2010.

Roland Garros, otro deseo por cumplir

Ganó en 2025 ante a Zverev y revalidó el título en 2025, con una final que ya es historia del tenis ante Sinner que duró más de 5 horas en total. Si consiguiese ganar también el de este 2026, entrará en un lugar privilegiado al situarse junto a Bjön Borg y Rafa Nada, ganando tres veces consecutivas el título en París. Eso sí, el sueco consiguió cuatro consecutivos -entre 1098 y 1981- y Rafa Nadal es uno de los grandes del circuito, ganando cuatro seguidos en 2005-2008 y en 2010-2014. Suma un total de 14 títulos y el tenista con más triunfos en el mismo Grand Slam de toda la historia del circuito masculino, seguido de Novak Djokovic, con 10 títulos en el Australian Open.

Wimbledon, la llave a ser el mejor

En la Catedral se ha convertido en uno de los mejores jugadores sobre la hierba, ganado tanto en 2023 como en 2024. Aunque en 2025 cayó ante Jannik Sinner, si lo consiguiese en esta ocasión se convertiría en el tenista español con más títulos de Wimbledon, superando a Rafa Nadal que cuenta con dos y a Manolo Santana, Gabiñe Muguruza y Conchita Martínez, que cuentan con uno.

US Open, el talismán

Gracias al US Open el de El Palmar se dio a conocer al mundo, logrando hitos históricos. Tras ganarlo con 19 años, su primer Grand Slam le catapultó a ser el número 1 más joven de la historia. En 2025 regresó al trono, derrotando a su eterno rival Jannik Sinner, clave para conseguir de nuevo la corona del ranking y estar en lo más alto. Si lo ganase en esta ocasión, sería el primero después de 18 años en ganar en dos ocasiones seguidas el título. No ocurre esto desde 2008, cuando Roger Federer lo consiguió.