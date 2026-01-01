Sinner y Alcaraz se desmarcan del resto: Las diferentes formas de arrancar la temporada en el tenis

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz comienzan 2026 de forma muy distinta a la de la gran mayoría de sus grandes rivales, pues ellos directamente llegarán al Open de Australia sin jugar ningún partido oficialmente previamente

Arranca 2026 y con el llega la temporada tenística, una de las que más pronto comienzan y que va a comenzar en Australia con la multitud de torneos que se celebran en estas fechas. El mes de enero es el del Open de Australia, pero antes de él hay una serie de eventos que van a servir a los grandes capos de la raqueta para arrancar. No será para Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, que no estarán en pista, al menos de forma oficial, hasta el próximo 18 de enero, cuando arranca la competición en Melbourne. Aunque eso sí, antes disputarán una exhibición entre sí en Corea del Sur 8 días antes.

La gran diferencia es que mientras Alcaraz y Sinner van a postergar sus debuts, hay muchos jugadores que prefieren estrenarse antes del primer Grand Slam del año. La United Cup, Adelaida, Brisbane o Auckland acogerán a los mejores del ranking mundial. Un buen ejemplo es Novak Djokovic, quien entra en acción en el torneo de Adelaida, en la segunda semana, del 12 al 17 de enero. Mientras Ben Shelton encabeza el cartel de Auckland, que comienza el lunes 5, mientras que Lorenzo Musetti, Alexander Bublik, Andrey Rublev y Karen Khachanov forman parte del cuadro de Hong Kong. Por otro lado Daniil Medvedev, Alejandro Davidovich, Jiri Lehecka o Tommy Paul han elegido el torneo de Brisbane para poner en marcha el nuevo curso.

La United Cup levanta el telón

Más allá de estos eventos, el que va a abrir la veda es la United Cup, que comienza este viernes 2 de enero y es el primer evento oficial del curso. Este año además lo hace con jugadores de primerísimo nivel como los estadounidenses Taylor Fritz, Coco Gauff, del argentino Sebastian Báez, los italianos Andrea Vavassori, Jasmine Paolini y Sara Errani, los franceses Arthur Rinderknech o Edouard Roger Vasselin, el suizo Stanislas Wawrinka, la británica Emma Raducanu, los griegos Stefanos Tsitsipas y Maria Sakari, los canadienses Felix Auger Aliassime y Victoria Mboko, el australiano Alex de Miñaur, los checos Jakub Mensik y Barbora Krejcikova, el alemán Alexander Zverev, los polacos Hubert Hurkacz e Iga Swiatek o el neerlandés Tallon Griekspoor dan lustre a este torneo.

En el caso del tenis español estarán el número 3 masculino, Jaume Munar, y la número 2 femenina, Jessica Bouzas. Mientras que la número 1 nacional, Paula Badosa, retornará a las pistas después de muchos meses de parón en Adelaida.