Jaume Munar arranca su año de confirmación

Tras ser una de las grandes noticias de 2025, Jaume Munar arranca 2026 en la United Cup dispuesto a consagrarse como uno de los grandes y a dar el salto al top 20 de la ATP

Una de las mejores noticias del tenis español este 2025 ha tenido nombres y apellidos, los de Jaume Munar. Y es que más allá de los focos de Carlos Alcaraz y sus grand slams o la brutal mejora de Alejandro Davidovich, el jugador balear ha conseguido romper con todas las expectativas y consagrarse no solo como el tercer mejor jugador español, si no que ha acabado con el estatus de eterna promesa que le perseguía. Ya no es ese jugador que solo rendía e tierra y muy lejos de lo que se esperaba de él, si no que ahora es alguien completo, con recursos y sobre todo, con mucho tenis como para ser capaz de lograr grandes resultados ante cualquiera.

Partiendo desde el puesto 36 de la ATP, su mejor ranking de siempre, va a tratar de mantener el nivel y seguir esa tendencia ascendente. De hecho donde más margen de mejora a nivel de puntos puede tener es precisamente en la tierra batida, donde pinchó, pues tanto en la pista rápida del primer tramo del año como en el final, logró ser mucho más regular que en años anteriores. Pero aún así, sus raíces son innegables y no deja de ser un jugador que por sus características se adapta mejor a la arcillla.

Para empezar, la United Cup

A diferencia de gran parte del grueso de jugadores, Munar comienza su año antes, representando a España en la United Cup, que desde este viernes 2 de enero se disputa en Australia y en la que formará equipo con Jessica Bouzas. Munar iniciará la participación de España en la cuarta edición del evento con el partido ante Sebastián Báez, en el choque contra Argentina, de la primera jornada del Grupo A de la competición. España ha quedado encuadrada en uno de los bloques con la sede en Perth, con Estados Unidos, que lidera Taylor Fritz, y Argentina, con Báez a la cabeza.

El conjunto español, que debuta esta madrugada a partir de las 00.30 hora española, completará su puesta en escena con el choque de mujeres entre Jessica Bouzas contra Solana Sierra. A continuación se jugará, pase lo que pase, el enfrentamiento de dobles mixto. El equipo que capitanea Miguel Sánchez, con Munar, Carlos Taberner e Íñigo Cervantes en hombres y Jessica Bouzas, Andrea Lázaro e Yvonne Cavalle-Reimers en mujeres, volverá a la competición el lunes 5 de enero contra Estados Unidos. Munar jugará ante Fritz y Bouzas contra Coco Gauff.